SARA VANNI (1992) si è laureata in Discipline dello Spettacolo prima all'Università degli Studi di Siena e poi a La Sapienza di Roma. Nel 2013 fonda una compagnia teatrale, portando in scena il Decameron di Boccaccio e l'Inferno di Dante a Siena e Firenze. Nel 2016 consegue il Diploma di I livello in Pianoforte. Nel 2023 pubblica un e-book di "Teoria Musicale e Basi di Pianoforte" per Amazon Kindle.