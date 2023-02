420White insieme a DotLabs e Zisto presentano Growverse

420White insieme a DotLabs e Zisto presentano Growverse. Il primo gioco che non è solo un gioco – Un mondo virtuale che si sviluppa a forma di foglia a sette punte con ambientazioni e servizi differenti.

Immaginate la situazione: indossare un visore o un paio di occhiali e ritrovarsi immersi in una gigantesca città virtuale in cui poter decidere cosa fare.

Benvenuti nel metaverso e nelle sue infinite possibilità.

Seguire una riunione con i colleghi dell’ufficio, fare shopping come al supermercato.

Provare la nuova collezione dei tuoi brand di abbigliamento preferito oppure giocare, disegnare, invitare amici alla tua conferenza virtuale e così via.

420White in collaborazione con DotLabs, presentano Growverse, un metaverso dove imprenditori, buyer&seller, studenti o semplici curiosi creeranno un mondo virtuale.

L’idea nasce dall’esperienza ventennale di Roberto Romagnino, CEO & Project Sponsor del Growverse, che si rende conto che manca una reale connessione.

Una connessione tra chi coltiva, chi compra, chi crea e vende prodotti, e le grandi marche che li commercializzano.

Un mondo virtuale a 360°, dove gli utenti potranno seguire una lezione sulla semina, andare al marketplace e scambiare NFT.

DotLabs ha messo in tavola la sua decennale esperienza in sviluppo di videogiochi, acquisita in anni di collaborazioni importanti come con aziende di Tripla A.

Così è nato il Growverse.

La struttura del Growverse si presenterà come una foglia a 7 punte, divisa in 5 maggiori e 2 minori, identificando 7 differenti ambientazioni e servizi.

All’ingresso troveremo il 420White, un grow shop virtuale completo e fornito di ogni prodotto importante nella coltivazione.

Si potranno ordinare i prodotti che potranno essere spediti o ritirati in sede, dal grow shop iscritto al programma più vicino a casa tua.

Sono già aperte le iscrizioni per i brand e le attività che vorranno vendere i loro prodotti nel grow shop.

Basta andare nel sito www.420white.com, compilare il modulo e aspettare di essere contattati.

La seconda punta ospiterà la Fiera della Cannabis.

Sarà un ambiente studiato in ogni minimo dettaglio per garantire un’esperienza sensoriale in grado di far rivivere una vera Fiera della Cannabis.

Dentro il Growverse sarà presente un’aula magna dove, docenti, ricercatori ed esperti del settore, terranno lezioni.

Una punta sarà adibita a sala congressi: uno spazio attrezzato con impianto audio e luci per poter organizzare congressi del settore ed eventi, anche musicali, come concerti.

Sarà lo spazio dedicato alle presentazioni di nuovi brands e progetti, per poter esporre la propria idea davanti ad investitori del settore.

La NFT Artist Gallery & Marketplace sarà una vera e propria galleria d’arte digitale dove poter esporre le proprie opere.

Una punta minore sarà dedicata alla biblioteca, un luogo dove poter leggere in silenzio testi sull’argomento, grazie ad un bibliotecario virtuale.

Infine una sala carosello dove rilassarsi e guardare pubblicità del settore per scoprire nuovi prodotti, e ascoltare recensioni, come farebbe un vero curioso amatore.

Questo è il concetto che sta alla base del Growverse, la condivisione, l’unione, il sapere e la conoscenza.

“Il Mercato mondiale della Cannabis è stimato, secondo un report di Grand View Research, in 4,71 Miliardi di Dollari nel 2019.

Dichiara Roberto Romagnino, CEO & Project Sponsor del Growverse – con una previsione di raggiungere i 5,7 miliardi nel 2023 e 26 miliardi nel 2025.

Alcune ricerche Europee danno previsioni ancora più eclatanti in cui si stima di raggiungere i 123 miliardi di euro entro il 2028.

6 Paesi hanno annunciato leggi favorevoli alla coltivazione e alla vendita. L’Italia è uno dei mercati più promettenti.

È un settore nel quale lavorano moltissimi professionisti, e può generare altro lavoro.

Inoltre il mondo degli appassionati, curiosi, o semplicemente interessati alla Cannabis è in continuo aumento, con numeri che superano centinaia di milioni di utenti.

Si sentiva la necessità di creare uno spazio di condivisione del sapere, che possa generare conoscenza e preparazione a 360°.”

Gli NFT sono opera Zisto.it, visual artist cagliaritano con uno stile unico, che combina la street art e l’arte digitale.

Vanta collaborazioni con artisti del calibro di Snoop Dogg, Xzibit, Harley Davidson ed artisti italiani come Noyz Narcos e Macete.

Ogni NFT acquistato rappresenta lo 0,02% degli utili netti del metaverso, quindi il 30% dei profitti netti del Growverse sarà distribuito annualmente tra gli holders, per sempre.

Abbiamo licenza da Epic Games, creatrice di Fortnite per l’utilizzo del suo sistema online chiamato EOS (Epic Online Services) per lo sviluppo delle infrastrutture del Growverse.

La struttura del metaverso Growverse verrà presentata, in anteprima mondiale, il 20 Aprile.

Nel sito http://www.420white.com e nei social del Growverse verrà diffuso un link per effettuare il download e creare un avatar.

A questo punto si potrà partecipare ad un tour virtuale dove gli utenti potranno esplorare gli spazi in costruzione, e visitare l’aula magna che verrà inaugurata il giorno dell’evento.

Per saperne di più: http://www.420white.com/