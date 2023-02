4/2 Senza Filtro, Articolo 31 + J-Ax Tribute Band @ Caballo Loco – Seriate (BG)

Dopo i grandi di concerti gennaio (Vipers Queen Tribute Band, Teo e le Veline Grasse), sabato 4 febbraio ’23 ecco un altro grande evento musicale al Caballo Loco – Seriate (BG). Sul palco vanno gli scatenati Senza Filtro, Articolo 31 + J-Ax Tribute Band.

Che succede quando sul palco vanno i Senza Filtro, Articolo 31 + J-Ax Tribute Band? La band ripropone i grandi successi rap, hip hop, rap n’ roll della band di J-Ax e DJ Jad. I loro concerti sono carichi di adrenalina ed energia, il tutto condito da uno show unico, originale e coinvolgente. Da “Tocca qui” ai recenti successi, nel repertorio di Articolo 31 e J-Ax le canzoni da cantare non mancano di certo: c’è musica per tutti i gusti, per più di 20 anni di generazioni.

La stessa sera, dopo il concerto dei Senza Filtro, Articolo 31 + J-Ax Tribute Band, al Caballo Loco – Seriate (BG) va in scena anche uno scatenato Bim Boom Bam party dedicato agli sound anni ’90 – 2000. Anche in questo caso, le hit da ballare e cantare non mancano di certo.

Sabato 4/2 al Caballo Loco – Seriate (BG) per il concerto di Senza Filtro, Articolo 31 + J-Ax Tribute Band l’ingresso dopo cena costa 10 euro con consumazione.

Chi lo desidera può cenare dalle 21 su prenotazione presso la pizzeria del locale.

Dopo il concerto, dj set. Concerto alle 22, dj set dalle 24 a tarda notte.

Dedicato agli appassionati di live music, serate con dj set e di musica latino americana, Caballo Loco è situato a Seriate (Bergamo) in via Buonarroti 38. E prima di ballare o ascoltare tanta musica, chi ne ha voglia, spesso ha la possibilità di cenare al Caballo Loco, gustando la sua ottima pizza. Caballo Loco è un circolo privato associato Entes.

via Buonarroti 38 Seriate (Bergamo)