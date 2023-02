3 mete di viaggio da scoprire con i bambini

Il freddo si sta facendo sentire in questi ultime settimane d’inverno e l’estate ci sembra ancora molto lontana. A volte la routine e il tran-tran quotidiano ci fanno quasi sentire schiacciati e stressati al punto da non riuscire a resistere fino alle prossime vacanze. Eppure, la bella stagione è più vicina di quanto sembra e mai come quest’anno vale la pena organizzarsi per tempo, perché la primavera ci offre tante occasioni per lunghi week-end fuori porta e ponti delle feste.

Specie se si intendono organizzare viaggi con bambini, è importante programmarli in anticipo, così da assecondare le loro esigenze e allo stesso tempo riuscire a ritagliarsi dei momenti di relax e divertimento tutti insieme.

D’altra parte, il fatto stesso di dedicarsi all’organizzazione di un viaggio dona già sollievo e stacco dalla routine lavorativa di ogni giorno e ci proietta verso i giorni spensierati che ci attendono.

Basti solo pensare al ponte di Pasqua, del 25 aprile o del 1° maggio per sentirsi un passo più vicino rispetto alle prossime vacanze estive.

Ecco allora alcuni spunti interessanti per pianificare i prossimi week-end in trasferta con tutta la famiglia.

Malta e il Popeye Village

Il Popeye Village è molto conosciuto a Malta come il più grande parco tematico dell’isola e il set cinematografico dell’omonimo musical con protagonista l’attore Robin Williams.

Nel tempo, quella che era la scenografia vista al cinema si è evoluta in un villaggio fatto di coloratissime casette di legno, dove Braccio di Ferro, Olivia e tutti i suoi simpatici amici accompagneranno grandi e piccini alla scoperta delle scene del set, dei giochi e delle giostre presenti. Nel villaggio si possono anche consumare pasti a tema, scattare foto con i personaggi e ammirare il paesaggio di Anchor Bay con le sue acque davvero mozzafiato.

Ravenna, parchi a tema e non solo

Un’altra meta molto interessante da prendere in considerazione per un week-end lungo è Ravenna, con le sue bellissime attrazioni culturali, l’ottima piadina con squacquerone e prosciutto e i parchi divertimenti per i bambini. Dall’Italia in Miniatura fino a Mirabilandia c’è una possibilità di scelta davvero ampia per imparare divertendosi.

Ma Ravenna è anche ricca di musei, tra cui, merita sicuramente attenzione il Museo Ravennate di Scienze Naturali a Sant’Alberto, un museo esperienziale in cui grandi e bambini possono imparare tutto sul mondo degli uccelli, persino travestirsi e facendo escursioni con le guide che forniranno loro molte informazioni su nidi, uova, difesa del territorio e molto altro ancora.

Il Parco di Pinocchio

Infine, da visitare per un’esperienza unica è il parco dedicato alla famosissima favola di Collodi sorge in Toscana, dove poter ripercorrere tutti i passaggi salienti della fiaba, attraverso statue in bronzo, spettacoli ed edifici a tema.

Nel Parco è anche presente un’area dedicata ai percorsi avventura, con ponte tibetano, assi su cui camminare in equilibrio e l’approdo alla grande Nave Corsara. In più si può anche visitare il Museo del Parco e la Sala del Grillo Parlante, dove si potranno scoprire curiose chicche sul personaggio e la fiaba.