11/2 River – Soncino (CR) fa ballare con la house di Samuele Sartini 

Sabato 11 al River – Soncino (CR), un locale perfetto per scatenarsi a ritmo di house non lontano da Cremona, Milano, Brescia, Bergamo (…) torna Samuele Sartini.

Conosciuto in tutto il mondo, Samuele Sartini è uno dei dj italiani più attivi in Europa e nel mondo. La sua “Love You Seek / Seek Bromance” nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di “The 15:17 To Paris”, film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood. Marchigiano, Samuele Sartini è spesso in console in eventi e club contano. In console ha uno stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di ‘numeri’ e gesti che sanno stupire, ogni suo suo dj set è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Il ragazzo è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Nella sua carriera ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all’attivo diverse hit all’attivo diverse hit recenti.