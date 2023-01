Winx: nuova versione per la sigla del cartone,in occasione dell’anniversario

Esce in tutto il mondo una nuova versione della sigla cult della popolare serie; il tutto, in occasione dell’anniversario del lancio del cartone. Disponibile da oggi https://winxclub.fanlink.to/nelsegnodiwinxremix advertisement Online anche il Lyric Song Video https://youtu.be/i5vA-8UreKk Le sigle dei cartoni più amati fanno parte della vita di tutti. Spesso hanno fatto da colonna sonora alla nostra infanzia, scandendo momenti che porteremo per sempre con noi. Così è per “Nel segno di Winx“, l’intramontabile sigla cult degli esordi di Winx Club, entrata a far parte dell’immaginario collettivo. Chi non ha mai intonato almeno una volta “Se tu lo vuoi tu lo sarai una di noi…”? Il motto che identifica le iconiche fatine nate dalla fantasia di Iginio Straffi, con cui inizia la sigla di apertura delle prime tre serie di Winx Club, è uno dei motivi più conosciuti al mondo, rimasto impresso nella mente di tutti. In occasione della ricorrenza della prima messa in onda in Italia, la sigla evergreen si rinnova e si trasforma per regalare ai fan di tutto il mondo una versione inedita e al passo con i tempi. Dopo un primo ascolto riservato ai fan accorsi all’esclusivo party Back to Alfea (tenutosi al Giffoni Film Festival la scorsa estate), arriva finalmente sulle principali piattaforme e store digitali mondiali, una versione inedita e remixata di “Nel segno di Winx” , sia in lingua italiana che in inglese, pronta per essere ballata e cantata a squarciagola dai fan di sempre cresciuti insieme alle avventure di Bloom e delle sue amiche. Il brano sarà disponibile da oggi 28 gennaio https://winxclub.fanlink.to/nelsegnodiwinxremix E’ online anche il Lyric Song Video https://youtu.be/i5vA-8UreKk Nel segno di Winx: storia ed evoluzione del cartone e della sigla Nel corso degli anni “Nel segno di Winx” è stata tradotta in tantissime lingue e continua ad essere ascoltata dai fan di tutto il mondo, che ne fanno anche oggetto di cover e di interpretazioni originali, divertenti ma anche commoventi, generando milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme. Ora non resta che ascoltare la nuova versione di “Nel segno di Winx“, per continuare a sognare con la magia delle Winx. Winx Club è diventato un successo planetario anche grazie ai valori quali amicizia, positività, generosità e impegno, di cui da sempre le magiche eroine si fanno ambasciatrici. Il brand ha conquistato milioni di bambine e bambini, oggi giovani adulti, accompagnando diverse generazioni e diventando a tutti gli effetti una realtà di portata internazionale, ma allo stesso tempo costituita da traguardi tutti italiani. Distribuito in oltre 150 paesi, Winx Club conta 8 serie animate televisive, 2 serie animate originali coprodotte con Netflix, 3 lungometraggi animati, innumerevoli live show e musical internazionali. Info e link utili