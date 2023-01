Wine&Valentine: dieci idee per San Valentino

“Se ci sono tanti ingegni quante teste, allora ci sono anche tanti generi d’amore quanti cuori”: non possiamo che essere d’accordo con Lev Tolstoj e con le parole della protagonista di uno dei romanzi d’amore più celebri di tutti i tempi, Anna Karenina.

Siamo profondamente convinti che ogni storia sia inimitabile, ogni sentimento unico.

Qualche amore però si assomiglia, e per ciascuno di questi abbiamo scelto il vino (e non solo) più adatto per brindare al più bello dei sentimenti.

Come da tradizione, non poteva mancare neppure la playlist con le nostre canzoni d’amore preferite, che potete ascoltare qui: bit.ly/wineandvalentine2023.

In alto i calici, quindi, per i tanti diversi modi di amare.

Il colpo di fulmine

La latta di San Valentino – Goppion Caffè

Sembra una giornata come un’altra, quando all’improvviso incrociamo quello sguardo. Coup de foudre, il tempo di un caffè per innamorarsi. Davanti a due tazzine i primi timidi sorrisi. A ricordare il momento ci sarà sempre la latta di San Valentino di Goppion Caffè. All’interno la miscela preparata con amore dalla storica torrefazione trevigiana, composta da origini Arabica e Robusta dal gusto intenso e vellutato e dal corpo pieno. Il retrogusto di cacao e frutta matura e la sua permanenza prolungata con note di cioccolato al latte ne fanno il caffè perfetto per un dolce momento tra innamorati.

La latta di San Valentino è disponibile nelle caffetterie Goppion al prezzo di 12,50 euro

L’amore profondo

Sicomoro Morellino di Scansano Riserva DOCG – Cantina Vignaioli Morellino di Scansano

“Di qualsiasi materia siano fatte le anime, la mia e la sua sono uguali”: quello di Catherine e Heathcliff, protagonisti di Cime Tempestose, è l’emblema dell’amore profondo, di sentimenti assoluti che non si dimenticano. Se fosse un vino, avrebbe il colore e le note del Sicomoro Morellino di Scansano Riserva DOCG: da uve sangiovese in purezza provenienti da un singolo vigneto e di un intenso color rubino, offre al naso dolci note speziate e fruttate di marasca, frutti di bosco, cannella e vaniglia. All’assaggio risulta pieno e secco, con tannini potenti ed eleganti, bilanciati da una buona morbidezza. Il risultato è un vino equilibrato e di grande piacevolezza grazie anche alla lunga persistenza dai ritorni fruttati e speziati. Ottimo in abbinamento con arrosti e brasati, piatti di carne succulenta e formaggi stagionati.

Prezzo: 19,20 euro nello shop online The Wine Net

L’amore contemporaneo

Hedòs – Cantina Tollo

Un like a una foto, uno scambio di messaggi in chat e poi chissà che succederà! È l’amore ai giorni nostri, che assume nuove forme e si inerpica su sentieri ancora inesplorati ma che, alla fine, trova la sua via. Il vino perfetto per brindare a un primo incontro dopo aver chiacchierato virtualmente è Hedòs di Cantina Tollo, un Cerasuolo d’Abruzzo DOP intenso, morbido e di lunga persistenza, caratterizzato da sentori di ciliegie mature, che si presenta con una nuova etichetta giocata su diverse tonalità di rosa. Fini note floreali e delicate nuances speziate completano la complessità olfattiva e rendono Hedòs un vino dalla spiccata personalità e dal gusto originale. È ottimo in abbinamento al brodetto di pesce dell’Adriatico, piatto simbolo della cucina abruzzese.

Prezzo: 13,00 euro nello shop online di Cantina Tollo

L’amore dolce

Strucà 100% olio EVO – Pasticceria Filippi

L’amore è la somma di piccoli gesti quotidiani che raccontano la bellezza dello stare insieme, giorno dopo giorno. Tra questi, non può mancare una dolce merenda in compagnia della persona amata con lo Strucà di Pasticceria Filippi, vera delizia per il cuore, perfetto per chi è alla ricerca del gusto e della bontà ma non vuole rinunciare alla leggerezza. Per questo lievitato Pasticceria Filippi utilizza solo olio extravergine di oliva di altissima qualità al posto del burro e dei derivati del latte. Realizzato con sole materie prime d’eccellenza e senza l’utilizzo di aromi artificiali, è disponibile in più varianti a partire da 16,00 euro nei punti vendita autorizzati.

L’amore deciso

Marinus Rosso Piceno Superiore DOP – Il Conte Villa Prandone

Dedichiamo Marinus Rosso Piceno Superiore DOP de Il Conte Villa Prandone a chi in amore non teme le scelte importanti, approcciate con piglio deciso, passionale e concreto.

Marinus nasce da uve rosse selezionate di varietà montepulciano e sangiovese allevate sulle colline di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno. Dal colore intenso e vivace, il Rosso Piceno Superiore sorprende per la spiccata potenza olfattiva e gli accesi sentori di frutti rossi. Al palato rivela struttura, sapidità e persistenza, un’eleganza sottolineata dal tannino leggero e vellutato. Perfetto se abbinato a carni saporite e a formaggi stagionati, Marinus si dimostra tenace anche nell’attesa, che può raggiungere i vent’anni.

Marinus è disponibile nello shop online de Il Conte Villa Prandone a 23,00 euro

L’amore sorprendente

Atteone Montescudaio DOC – Gianni Moscardini

Una proposta dell’ultimo minuto: “Prepara le valigie e sali in macchina, ti porto via per il week-end”. Atteone, vino simbolo di Gianni Moscardini, ha lo stesso sapore di un’avventura inaspettata e memorabile. Il Montescudaio DOC nasce da uve cabernet franc allevate sull’altopiano di Pomaia, in Alta Maremma. Di colore rubino intenso, al naso colpisce per i sentori di tabacco, cioccolato e frutti rossi maturi. In bocca è ricco ed elegante, sapido, fresco e con un’ottima struttura sostenuta dai tannini dolci. Atteone è figlio del personalissimo progetto enologico di Gianni Moscardini, fondato sul lavoro in vigna e su uno studio approfondito del rapporto tra terreno, portainnesto e varietà. Ne risultano vini raffinati in cui l’identità del terroir si fonde con l’imprevedibilità dell’assaggio.Prezzo: 37,00 euro nello shop online della cantina

L’amore romantico

Evento Lessini Durello Riserva Dry – Giannitessari

Evento è il Lessini Durello Riserva Dry che Gianni Tessari ha realizzato in occasione delle nozze della figlia Valeria, un tributo all’amore romantico e all’impegno a rimanere vicini nei momenti belli così come nelle difficoltà. Il Metodo Classico, in tiratura limitata e una tantum, presenta un dosaggio zuccherino unico nella storia della DOC, che rende Evento un’ottima e originale alternativa italiana all’abbinamento con le ostriche e con le altre crudité di mare, in un gioco di equilibri tra freschezza, salinità e dolcezza.

Nel calice si presenta giallo brillante, con un perlage fine e cremoso. Il naso è complesso, con note di frutta secca, acacia e miele. Al palato rivela sentori di pane tostato e lievito, insieme a importanti note minerali di pietra focaia, accentuate dal dosaggio Dry. Il finale è lungo e persistente.

Disponibile su prenotazione contattando il punto vendita aziendale

L’amore straniero

Riesling Renano Collezione di Famiglia – Roeno

Per un San Valentino fuori dagli schemi e dal sapore “esotico”, quale migliore scelta se non un vino che nasce in Mosella e cresce nella Terradeiforti? Il Riesling Renano – Collezione di Famiglia di Roeno è la selezione delle selezioni delle migliori uve raccolte a mano dall’azienda vitivinicola. Da un mosto ossigenato inizia un lungo affinamento prima in grandi botti di legno per 18 mesi e poi in bottiglia per 36 mesi. Dopo un attento processo di vinificazione, la realtà veronese crea un bianco strutturato da invecchiamento, con note minerali che ricordano pietra focaia, grafite e idrocarburi, per poi aprirsi a sentori di pompelmo, lime e frutta tropicale. Gusto pieno con accenti morbidi, fresco e con una spiccata sapidità che rende gradevole ed equilibrato ogni sorso, questo vino si rivela ottimo in abbinamento a pesce crudo, crostacei, salumi e formaggi. Da provare anche per un brindisi dal fascino internazionale assieme alla tua dolce metà.

Prezzo: 32,00 euro nello shop online della cantina

L’amore intimo

Cuvée ‘More Pas Dosé – Castello di Cigognola

Castello di Cigognola, azienda vitivinicola di Gabriele Moratti in Oltrepò Pavese, riserva la prima selezione delle uve di ogni vendemmia a Cuvée ‘More Pas Dosé, Metodo Classico Blanc de Noirs da uve pinot nero. ‘More si presenta di un giallo brillante, con un perlage fitto e persistente. Al naso risulta intenso, con note fruttate, di fiori e piccola pasticceria. All’assaggio è fine e avvolgente, con una splendida freschezza e una traccia agrumata di classe.

L’appellativo ‘More custodisce un significato intimo: era infatti il modo con il quale Gian Marco e Letizia Moratti si rivolgevano l’uno all’altra, parte di un personalissimo lessico di coppia.

Prezzo: 25,30 euro nello shop online di Castello di Cigognola

L’amore longevo

Riserva 2007 Pas Dosé Riedizione 2022 – Mosnel

Un sentimento che dura una vita intera, un amore che non teme lo scorrere del tempo e che il passare degli anni rende più intenso. Ed è proprio il tempo il segreto della Riserva 2007 Pas Dosé Riedizione 2022, la più alta espressione dello Stile Mosnel. Memoria, cura e attesa sono gli elementi che donano eleganza e complessità: con 14 anni di affinamento, nel calice il passato si fa presente, regalando al vino intensità e un sorso raffinato.

Dal colore oro intenso e brillante, al naso i sentori sfumano dall’eleganza floreale di robinia e camomilla alle note agrumate di cedro candito e bergamotto, con un tocco di zenzero e pan di spezie. Il sorso è materico e suadente, sapido ma con una cremosità vellutata al palato e una freschezza tesa e slanciata, che lascia una lunga persistenza e chiude su avvolgenti note di frutta secca.

La Riserva 2007 Pas Dosé Riedizione 2022 è disponibile nelle enoteche a circa 96 euro