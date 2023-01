Villanovaforru: scoperti due giovani con stupefacenti

Villanovaforru: l’indagine e la scoperta dei Carabinieri

Ieri, a Villanovaforru, i carabinieri di Lunamatrona, in collaborazione coi colleghi di Villanovafranca, hanno scoperto e denunciato due algerini che detenevano delle sostanze stupefacenti. Presumibilmente, le sostanze stupefacenti avevano fini di spaccio; i due sono anche stati denunciati per ricettazione. Ma ricostruiamo l’accaduto.

Due giovani algerini – 18 e 21 anni- erano entrambi richiedenti asilo. Al momento vivevano presso il CAS “I Lecci”, già noto per i post polemici di un noto politico italiano.

I militari operanti controllano quotidianamente la struttura. Eppure, ieri hanno notato i due giovani in atteggiamento furtivo; era come se si volessero sottrarre dall’attenzione dei carabinieri. Le susseguenti perquisizioni personali e locale hanno portato a rinvenire nella loro camera:

-10 grammi di marijuana in infiorescenze essiccate

-2 grammi di hashish in involucri di cellophane

-un bilancino di precisione e un attrezzo multiuso munito di varie lame con tracce di stupefacente.

È stata altresì rinvenuta nella loro disponibilità una macchina fotografica digitale del valore di circa 300 euro di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. Sicuramente è sospetta, in relazione ai loro redditi e alla loro condizione di disoccupati, dato che sono recentemente giunti in Sardegna con un barchino.

Allertata subito la Procura competente.

