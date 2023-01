Venezia: blitz allo Stadio Penzo

Ma i politicanti sud-tirolesi insistono. Ci si chiede quale sia il reale motivo della attuale isteria europea contro i Lupi, che spinge a una campagna di demonizzazione di questi Animali. Oltre a voler accontentare le voglie sanguinarie dei cacciatori, non sarà quella di trovare un capro espiatorio su cui scaricare malumori e paure della gente? E non sarà perché il Lupo è un essere libero, simbolo di libertà e fierezza? Che sono cose molto pericolose, per certi politicanti…

Nel primissimo pomeriggio del 18 gennaio, Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti, approfittando della partita di serie B Venezia – Sudtirol che si disputerà sabato, si sono recati allo stadio Penzo a Sant’Elena Venezia, ed hanno appeso sui cancelli uno striscione contro i tirolesi in difesa dei Lupi.

Video https://youtu.be/qh3MEchSqNM

Centopercentoanimalisti