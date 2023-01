Venerdì 20 gennaio allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta Gialla valido dalle ore 00:00 del 20.01.2023 alle 23:59 del 20.01.2023 per:

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Iglesiente, Gallura e Flumendosa-Flumineddu;

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Campidano, Montevecchio Pischinappiu (che comprende anche Oristano), Tirso e Logudoro;

sulla base dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse del 19/01/2023: “A partire dalle prime ore di domani (20/01/2023) e per le successive 18 ore, saranno possibili precipitazioni con cumulati moderati, anche a carattere di rovescio o temporale, che assumeranno carattere nevoso sopra i 500 m di quota. Successivamente, nel corso della notte e sino alla mattinata di sabato 21/01/2023, sarà possibile la formazione di ghiaccio sul manto stradale”.

“Sempre dalle prime ore di domani 20/01/2023 e per le successive 12 ore, i settori occidentale e meridionale della Sardegna saranno interessati da venti di burrasca con raffiche sino a tempesta. I venti saranno inizialmente da sud-ovest, in rotazione da nordovest. saranno inoltre possibili mareggiate sulle coste esposte”.

L’avviso di criticità e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

Importanti informazioni per la popolazione

In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, chi si trovasse in un locale seminterrato o al piano terra, deve salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web: