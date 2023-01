VELIAMOCI, GLI ATLETI DI ORISTANO PREMIATI A CAGLIARI DALLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA -III ZONA

Riconoscimenti e premi importanti per gli atleti dell’di Torre Grande, oggi presenti a Cagliari in occasione dell’Assemblea Zonale durante la quale sono stati conferiti i meriti sportivi. A premiare i giovani atleti oristanesi sono stati il presidente regionale della Federazione Italiana Vela Corrado Fara e il presidente del C.O.N.I. regionale Bruno Perra. Andrea Carboni ha ricevuto importanti riconoscimenti per il quinto posto al mondiale, il piccolo skipper è stato anche campione zonale O’pen skiff 2022 e per l’argento alPer la categoria dell’, la Federazione Italiana Vela ha premiato Francesca Ramazzotti e Debora Sanna per il campionato zonale doppio. La Federazione Italiana Vela ha premiato Maria Cristina Atzori e Alessandra Cappellu per l’oro al, Francesca Ramazzotti per l’oro al, Benedetta Sechi per il bronzo aled Enrico Giordano per l’oro alAnche nel 2021 Veliamoci ha ottenuto importanti risultati e per questo la FIV ha consegnato altri riconoscimenti agli equipaggi composti da Maria Cristina Atzori e Valentina Diana per l’argento al, Maria Cristina Atzori e Chiara Capriotti per il quarto posto al, Francesca Ramazzotti pere un primo assoluto femminile, la stessa Ramazzotti è stata premiata per l’oro guadagnato insieme a Debora Sanna durante ilper numero di tesserati, altra conferma emersa dall’intensa giornata di oggi a Cagliari, che si aggiunge al settimo posto in Italia tra le 756 scuole vela, il cui riconoscimento giunse in occasione della“Siamo molto soddisfatti perché il 2022- commenta la presidente Maria Cristina Atzori accompagnata all’assemblea zonale dal direttore tecnico Paolo Marchesi- è stato un anno intensissimo che ha portato grandi risultati ottenuti con soddisfazione dagli atleti e dalla grande famiglia di Veliamoci per il lavoro fatto e ringraziamo la Federazione e il Coni per i riconoscimenti ricevuti ed il supporto fondamentale e tangibile per la nostra realtà sportiva e gli eventi che organizziamo”.