Uras in gara per la Best Street Art 2022.

La Street Art e il murale di Mauro Patta ad Uras

Best Street Art 2022 è un concorso indetto da Street Art Cities, che segue da vicino la scena dell’arte di strada mondiale.

Tra murales e arte di strada di tutto il mondo, arriva anche la Sardegna. Nello specifico, il murale di Mauro Patta di Uras (vicino le scuole elementari del paese) è entrato nella top 10 dei migliori murales di giugno 2022.

Il murale occupa una parete di 27 metri quadri e si intitola “Sa Festa” (La Festa, trad.). L’artista lo descrive così:

“L’opera è un omaggio al paese di Uras, ai suoi colori e alle sue tradizioni. Al centro è raffigurata una donna in abito tradizionale, che si caratterizza per lo scialle ricamato. Dietro di lei ci sono ulteriori elementi e colori che richiamano il suo abbigliamento, come il viola del grembiule e della gonna e il rosso del primo fazzoletto. Lo sfondo floreale, che ricorda anche il broccato sardo, è un chiaro richiamo alle feste paesane e all’usanza di spargere migliaia di fiori lungo le vie dove passano le processioni.”

Come votare questo murale

Il murale urese si può votare online sul sito ufficiale di Street Art Cities, a questo link. In alternativa, si può scaricare l’app ufficiale di Street Art Cities e votare dal proprio cellulare.