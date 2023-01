“Un tavolo per rilancio del porto canale di Cagliari”

TRASPORTI, DEIDDA (FDI): UN TAVOLO PER IL RILANCIO DEL PORTO CANALE DI CAGLIARI; IMPEGNO DEL GOVERNO”

“Abbiamo riportato all’attenzione del Governo la situazione del Porto Canale di Cagliari, impegnandolo a convocare il tavolo interministeriale per individuare una utile strategia per il suo rilancio anche nell’attività di Transhipment, e prevedere l’opportunità di intervenire in materia di concessioni demaniali o attività portuali specialmente in quei Porti come Cagliari e Taranto che hanno visto una riduzione dell’attività”, dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati e primo firmatario dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia, sottoscritto dai colleghi Lampis, Mura e Polo, approvato dal Governo;

“Abbiamo preso l’impegno di non far cadere nel dimenticatoio la vertenza e lo facciamo, da subito, rimarcando la nostra volontà di sostenere la crescita di un settore fondamentale non solo per Cagliari o la Sardegna ma per l’economia nazionale”,