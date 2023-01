Un 2022 da incorniciare per il punto nascita del San Francesco

In giornata è atteso il lieto evento dell’anno appena iniziato

Un 2022 da incorniciare. Si chiama Mathias l’ultimo bambino nato nel Punto Nascita dell’ Ospedale San Francesco di Nuoro nell’anno che si è appena chiuso. Tre chili e 100 grammi di simpatia che hanno allietato il reparto di Ostetricia alle 23,52 in punto.

Un 2022 da incorniciare. Se la sta prendendo decisamente comoda, invece, il primo nato ( o la prima nata?) di questo inizio 2023. In giornata è previsto il lieto evento.

Un 2022 da incorniciare

advertisement

“Il reparto di Ostetricia dell’ospedale San Francesco di Nuoro – commenta il Direttore dell’Unità Operativa Antonio Onorato Succu – ha chiuso il 2022 con una bellissima notizia: i parti, rispetto all’ anno precedente, sono stati ben 42 in più: 836, per l’esattezza, rispetto ai 794 del 2021: un mini-baby boom del tasso di natalità, se consideriamo il drammatico decremento demografico che interessa l’Italia e l’Europa, peraltro in un contesto in cui il Nuorese, in particolare, registra tra i più bassi indici di natalità del Vecchio Continente”.

“Il punto nascita continua ad investire molto sul parto naturale – prosegue Succu – grazie ad equipe di altissimo livello, profondamente rispettose della fisiologia e della naturalità della nascita in sicurezza”.