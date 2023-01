Ugl Matera a sostegno della richiesta dei vescovi per il bonus gas anche alle parrocchie.

Il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano in una nota fa sapere che l’O.S. è favorevole e a sostegno della legittima richiesta dei Vescovi per il bonus gas anche alle parrocchie.

Ugl Matera a sostegno della richiesta dei vescovi

Per il sindacalista:

“riteniamo giusto che venga elargito e riconosciuto un contributo sulle bollette delle utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata;

inglobando anche tutte le chiese e i locali annessi come oratori e aule adibite al catechesi dei fedeli.

Giusto è, estendere lo sconto sulle bollette del gas alle parrocchie, dove noi cattolici praticanti –

prosegue Giordano –,

quotidianamente, constatiamo le crescenti difficoltà economiche che i parroci hanno a pagare le utenze a causa del caro prezzi e dalle risicate offerte dei fedeli che, concausa della pandemia, sono sempre meno a frequentare le parrocchie.

All’Assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, l’Ugl Matera chiede di poter rivedere la legge sulle misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica:

giusto ampliare la platea degli aventi diritto al contributo sulle bollette delle utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata alle chiese e locali annessi come oratori e aule adibite al catechesi dei fedeli.

Il costo delle bollette

Il costo delle bollette è salito alle stelle anche per la chiesa:

non trascuriamo il dato che sul territorio, le Caritas sono parrocchiali, attivamente sempre impegnate nel dare aiuto nel bisogno attraverso un servizio di distribuzione pasti caldi, pacchi con generi alimentari e beni di prima necessità alle tante famiglie in difficoltà”.

Secondo Giordano:

“è giunto il momento di garantire anche la Chiesa la quale offre la massima protezione sociale per tutti, in salute ed economica in emergenze profondamente intrecciate e che con il Coronavirus e il caro bollette sono drammaticamente in primo piano.

Le Parrocchie materane garantiscono a tutti i cittadini nel territorio della nostra Provincia e in special modo ai poveri, ogni protezione sociale.

Quando la Chiesa chiama, il fedele deve rispondere – conclude Giordano:

siamo sicuri che l’Assessore Latronico, sempre vicino e fedele sensibile alle tematiche della Chiesa, risolverà anche questo problema”.

Matera, 24 gennaio 2023