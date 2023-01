Turismo, programmati 208 eventi per il triennio 2022-2024

Per quanto riguarda lo sport di tratta di eventi di carattere internazionale che hanno già dato, visibilità e benefici, consolidando il progetto che vuole promuovere la Sardegna come ‘isola dello sport’. Si tratta di un calendario che, infatti, punta anche ai cosiddetti ‘mesi di spalla’ con l’obiettivo della destagionalizzazione dei flussi turistici e dell’allungamento della stagione. Infatti, i dati record delle presenze nel 2022 hanno confermato l’importanza degli eventi nella promozione turistica”.

“L’impegno dell’Assessorato nel 2022 non è stato, dunque, solo quello legato alla legge 7. Abbiamo finanziato i centri commerciali naturali (35), le pro loco (274), le confederazioni (8) e le imprese dell’artigianato (564) e del commercio (344). I consorzi turistici (4), l’apprendistato (43), gli ambulanti e i giostrai (76) e i Comuni per le aree sosta dei camper (30), per un totale di oltre 28 milioni di euro”.