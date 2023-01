Tennistavolo Sassari: Oyebode al WTT Feeder di Doha nel singolo e in doppio – Sconfitte per la A2 e la B2 maschili

Il Tennistavolo Sassari è rappresentato anche al WTT Feeder Doha, il primo evento della Feeder Series 2023: John Obeyode è impegnato nel torneo mondiale insieme agli altri azzurri Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) e Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre).

Oyebode giocherà i trentaduesimi di finale nel singolare, mentre nel misto, in coppia con la tedesca Franziska Schreiner, entrerà direttamente nei quarti per affrontare i vincenti fra i polacchi Milosz Redzimski e Anna Wegrzyn e il norvegese Borgar Haug e la singaporeana Zhang Wanling. Da ricordare che la coppia Oyebode-Schreiner ha raggiunto la semifinale al WTT Feeder Fort Lauderdale del dicembre scorso perciò viene considerata come testa di serie numero 2 del torneo.

Tennistavolo A2 e B2 maschili

Fine settimana avaro di gioie per le due squadre di punta maschili del Tennistavolo Sassari. Sconfitta la A2 nella trasferta milanese, anche se nonostante lo stop Sassari mantiene il terzo posto nel girone A. Il Pieve Emanuele si è imposto per 4-2.

I punti sono stati ottenuti da Marco Bressan che ha sconfitto Federico Palumbo e da Marco Poma che ha avuto la meglio su Andrea Paoletti. Niente da fare invece nei confronti con Simone Spinicchia, non a caso numero 18 del ranking italiano, che già all’andata aveva fatto l’en plein. Giornata non brillante per Ganiyu Ashimiyu che ha perso in volata qualche set sia contro Paoletti, sia contro Palumbo.

Ancora una beffa per la B2 maschile contro il Castello Farmacia S. Anna. Sul campo romano, stesso punteggio dell’andata: 5-4 per la formazione romana che così raggiunge in vetta al girone F il Cral Comune di Roma, che però ha due partite in meno. Il tennistavolo Sassari viene invece agganciato al terzo posto dal Muravera, che a sua volta ha due partite da recuperare.

Gara vissuta sempre all’inseguimento quella del team sassarese. Marco Centra batte Luca Pinna e Adewale Tisuff sconfigge Luca Baraccani. Dimezza il distacco Abayomi Segun Olawale che sconfigge prima Stefano Centofanti e poi Marco Centra, dopo che Tisuff aveva battuto Pinna. Sul 3-2 per il S.Anna, pareggio di Baracani grazie alla vittoria su Centofanti.

Nuovo vantaggio romano grazie ancora a Tisuff che dopo un serratissimo match sconfigge 3-2 Olawale. Il 4-4 è firmato da Pinna su Centofanti. Nel nono e decisivo confronto Centra batte Baraccani 3-1.

Campionati regionali

Nella C2 maschile il Tennistavolo Sassari ha perso a Ghilarza col punteggio di 5-1. Il punto della bandiera porta la firma di Marcello Cilloco contro Nicola Cuccureddu.

Nel girone A della D1 maschile sconfitta a Paulilatino per il Tennistavolo Sassari A che perde 4-2 e sconfitta nella stracittadina per il Tennistavolo Sassari B contro il Monterosello che si impone per 5-1.

