Tendini della spalla, occhio ai campanelli d’allarme

Una caduta sul braccio oppure uno sforzo eccessivo sono spesso le cause della lesione dei tendini della cuffia de rotatori, uno dei più comuni problemi che colpisce la spalla. La cuffia dei rotatori è un complesso formato da 4 tendini e dai rispettivi muscoli che costituiscono una vera e propria cuffia che circonda la testa dell’omero. Oltre agli eventi traumatici, la lesione può essere conseguenza di un assottigliamento dei tendini causato dall’età. In questo caso, il dolore non è acuto e improvviso, ma di intensità variabile e spesso notturno. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top, prodotto dall’italpress, Alessandro Castagna, Responsabile dell’unità di Ortopedia della Spalla presso l’istituto Humanitas di Rozzano.

