Teatro Le Fontanacce per lo spettacolo con Michele La Ginestra

“M’accompagno da me” con Michele La Ginestra arriva al teatro Le Fontanacce. Domenica 05 febbraio, alle ore 17.30, in questo teatro, andrà in scena il terzo spettacolo della stagione 2023 M’accompagno da me con Michele La Ginestra, regia di Roberto Ciufoli.

Domenica 22 gennaio, alle ore 17.30, al Teatro Comunale Le Fontanacce di Rocca Priora, in provincia di Roma, Direzione artistica di Luciana Frazzetto e Massimo Milazzo, andrà in scena il terzo della stagione 2023, M’accompagno da con Michele La Ginestra, regia di Roberto Ciufoli.

M’accompagno da me – sinossi

In “M’accompagno da me”, Michele continua a giocare con il palcoscenico, che si trasforma in una cella del carcere, nella quale vedremo passare avvocati, detenuti, personaggi improbabili, tutti legati da un unico comun denominatore: i reati previsti dagli articoli del codice penale!

Con questo testo offre divertimento, emozioni, sorrisi, risate e attimi di commozione. Una comicità spesso raffinata, capace di tramutare il sorriso in commozione, inchiodando lo spettatore alla poltrona. Sbalordisce, senza deludere mai. Un testo piacevole e intelligente. che vi assicura un’ora e mezzo di puro divertimento.

”M’accompagno da me” non è solo un one man show, ma uno spettacolo coinvolgente, dolce e amaro allo stesso tempo. Comicità e ironia si intrecciano a vicenda per regalare grandi risate, e perché no, anche un po’ di commozione, a chi ha deciso di passare una serata “con” il Teatro, grazie anche all’attenta e brillante regia di Roberto Ciufoli.

Continua la campagna abbonamenti a 5 spettacoli

Convenzione con il Sistema Bibliotecario Castelli Romani per i titolari della tessera Biblio+.

Teatro Comunale Le Fontanacce – Piazzale Zanardelli (Belvedere) Rocca Priora

Biglietto unico: 15 euro

Biglietto Biblio+: 12 euro

Ridotto fino a 14 anni: 8 euro

Per info e prenotazioni: Tel. 3489294368 teatrolefontanacce@libero.it

