Taccuino di viaggio di Silvio Lai, deputato del PD. “È iniziato ad Olbia, nella sede del PD della Gallura, il mini tour di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito Democratico, in Sardegna.

È in corso ora l’incontro con gli amministratori locali a Lula in provincia di Nuoro per chiudere la giornata in una grande manifestazione pubblica a Cagliari. Grande partecipazione, con circa 200 presenze, ad Olbia che la sala a disposizione non è riuscita a contenere. È un ottimo segno per un congresso che ha l’obiettivo di rigenerare funzioni e ruolo di un partito necessario per costruire l’alternativa alla destre. C’è bisogno di un Pd popolare e riformista, capace di ascoltare e di tradurre in battaglie politiche le tanti questioni aperte su lavoro, sanità, ambiente, diritti puntando ad un modello di sviluppo improntato alla qualità, all’innovazione e alla giustizia sociale.

Nella città del turismo e della crisi di AirItaly la prima tappa di Bonaccini, significativamente, è avvenuta in una sede del Partito Democratico.

Bonaccini parla del partito che vuole costruire da segretario. Un partito che parla una lingua semplice e popolare, che si occupa della vita quotidiana dei cittadini, che si mette nei loro panni, nelle loro preoccupazioni. E non è certo un caso che il secondo incontro si sia tenuto nella sala convegni SOS Enatoss. In quei luoghi si lavora per vincere la gara europea di assegnazione del progetto Einstein sulle onde gravitazionali. Una grande occasione per la Sardegna e per l’intero Paese”.