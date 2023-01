Situazione Ospedali CTO e Sirai: diritti dei cittadini violati

“Continuano a chiudere il Pronto Soccorso del CTO di Iglesias, nonostante gli accordi presi dalla ASL Sulcis Iglesiente, in data 21 Dicembre 2022. Impossibile andare avanti cosi”.

Situazione ospedali drammatica: l’appello della consigliera Carla Cuccu.

La consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, segretaria della commissione sanità, ha inoltrato delle istanze di accesso agli atti, per il CTO e per il Sirai, per verificare la situazione, gravissima, ed individuare eventuali responsabili che disattendono, per tutta la regione dell’iglesiente, la Costituzione italiana violandone precetti non rinunciabili.

advertisement

“Ad Iglesias, nell’Ospedale CTO – ricorda la consigliera del Consiglio regionale – è chiusa la Chirurgia e l’Ortopedia. Incredibile situazione, dove ben 3 medici su 4 sono stati trasferiti al Sirai”.

“Per quanto riguarda il Pronto Soccorso del Sirai, oggi, sono in turno tre medici mentre ad Iglesias il CTO è e rimane chiuso. In questo modo i LEA (livelli essenziali di assistenza) non vengono minimamente garantiti ad Iglesias ed alla regione dell’iglesiente.

E’ veramente difficile comprendere perché sia sempre il CTO a dover restare sguarnito di medici cagionando, così, la chiusura dei servizi per allestire l’ospedale Sirai.

Vorrei capire la ratio di tutto ciò, ma prima di tutto bisogna urgentemente risolvere la situazione e garantire la riapertura del Pronto Soccorso e dei reparti di Chirurgia e Ortopedia ad Iglesias”.

“Stasera – aggiunge la consigliera regionale – ho chiesto l’intervento del prefetto perché dichiari lo Stato di emergenza sanitaria con la riapertura di tutto. Ritengo ormai inaccettabile questa situazione nel territorio”.

Per altri articoli sulla sanità in Sardegna, clicca qui.