Situazione di pericolo nelle strade provinciali di Oristano, allerta a Terralba

Il problema principale a Terralba

L’elenco delle strade sarebbe troppo lungo per essere qui rappresentato, ma appare emblematica la situazione di degrado della SP 49 che collega Oristano al Terralbese. Ovviamente, anche la circonvallazione di Terralba. Oppure la completa assenza di segnaletica sulla SP 47 della Uras San Nicolò d’Arcidano. Ancora, la presenza di pericolosissimi enormi ristagni di acqua piovana e fango che occupano la sede stradale della SP 7. Stiamo parlando della strada di accesso al sito Archeologico di Monte Prama e alle numerosissime aziende agricole del Sinis.

Seppure tardivo, risulta sicuramente apprezzabile l’avvio del servizio di monitoraggio.

Ritengo che non sia eticamente possibile per un amministratore e, ancor peggio per un Commissario straordinario di lungo corso, pretendere il giusto pagamento del Canone e contemporaneamente disinteressarsi completamente della situazione di grave pericolo in cui versano le strade provinciali.

Questa situazione, comune ad altri territori della Sardegna deve fungere da stimolo e da monito per il Presidente della Regione. Bisogna che si attivi per nominare dei Commissari ad acta per gestire le strade provinciali per ripristinare la sicurezza degli automobilisti.

Tuttavia nelle more della nomina, si rimane in attesa di un rapido intervento della Provincia di Oristano, affinché imprima una accelerazione alle risorse già disponibili, per attivare con tempestività le situazioni più critiche presenti in Provincia di Oristano.

