Sito Web del Consiglio Regionale attaccato dagli Hacker

Le parole di Deriu sull’attacco hacker al sito web del consiglio regionale

“L’attacco informatico ai danni del sito web del Consiglio regionale è l’ennesima conferma di una Giunta regionale inerte di fronte al grave problema della vulnerabilità digitale della Sardegna”.

Così Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, in commento all’attacco hacker che da qualche giorno ha mandato offline la pagina web dell’Assemblea isolana.

advertisement

“Ancora una volta la nostra difesa informatica non ha funzionato. Mi preoccupa che questo stia ormai diventando una triste abitudine. Ho lanciato l’allarme tanto tempo fa, presentando sul tema un ordine del giorno, approvato dal Consiglio regionale il 24 febbraio 2022. Ma da allora, nonostante i continui attacchi e i ripetuti appelli, la Giunta non ha fatto nulla”.

Non è la prima volta che alcuni hacker provano a mandare offline la pagina del Consiglio Regionale. Per questo, questo tema deve essere una priorità per la Regione, motivo per cui chiedo che si affronti e si risolva con urgenza il problema durante la finanziaria. Sarebbe assurdo – conclude Roberto Deriu – che anche dopo l’ennesimo grave attacco informatico non si decida di investire concretamente nella cybersicurezza per garantire un futuro migliore alla nostra isola”.

Per altre notizie simili clicca qui.