Da oggi è online il nuovo sito ufficiale sulla Sartiglia. Rinnovati la grafica e i contenuti. La Fondazione Oristano offre anche nuovi servizi come la biglietteria elettronica per la prossima edizione della giostra, in programma il 19 e il 21 febbraio. Sono aperte le richieste di accredito per giornalisti, fotografi ed emittenti televisive.

I motivi che hanno spinto all’apertura del nuovo sito internet sulla Sartiglia

Con la trasformazione della Fondazione Oristano in organismo in house, razionalizziamo e potenziamo le attività di comunicazione. Il tutto, per coprire ogni esigenza, offrendo agli oristanesi e ai turisti un ampio ventaglio di strumenti per conoscere la nostra storia e le tradizioni. Non solo: anche tutte le informazioni utili per trascorrere un bel soggiorno in città”.

“Il nuovo sito ufficiale della Sartiglia è stato disegnato e sviluppato da Limone Marketing. E’ un’agenzia di marketing specializzata nel digital con sede a Oristano. Si è aggiudicata la gara d’appalto per i siti della Fondazione Oristano e del turismo in città.

Il nuovo sito sulla Sartiglia nasce dall’esigenza di dare una nuova veste promozionale alla manifestazione, con l’obiettivo di presentarla nella migliore maniera e incuriosire l’utente.

È un sito ricco di immagini e contenuti multimediali, capace di suscitare emozioni e far percepire all’utente la bellezza e l’unicità dell’evento”.

Per la biglietteria l’avvio del servizio di vendita online è fissato per le ore 10 di mercoledì 25 gennaio. Il servizio, sul sistema software Ticka, offre la possibilità di acquistare biglietti per l’accesso alle tribune per assistere alla Corsa alla Stella e delle Pariglie.

È consentito il pagamento solo mediante carta di credito tramite il servizio Nexi che garantisce transazioni sicure conformi ai più attuali standard di sicurezza.

Inizialmente sarà possibile acquistare i biglietti esclusivamente online.

Non sarà possibile effettuare acquisti on line nelle 24 ore precedenti la manifestazione.

Dal 13 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili anche nella sede della Fondazione Oristano in via Eleonora 15.

I biglietti acquistati online potranno essere ritirati presso il botteghino del Servizio Biglietteria, negli orari di apertura, fino al giorno di svolgimento della manifestazione.

Per ritirare i biglietti sarà necessario presentare il voucher ricevuto via mail successivamente all’acquisto.

Quest’anno il prezzo dei biglietti subirà un leggero aumento a causa dell’aumento dei costi di organizzazione della manifestazione.

I rincari che si registrano in tutti i settori interessano anche la macchina organizzativa della Sartiglia.

La voce più rilevante è quella relativa all’allestimento dei percorsi e delle tribune che subisce un aumento medio del 15% e che impone di rivedere anche i prezzi dei biglietti per i quali è stato stabilito un aumento di 5 euro.

Dal 24 al 31 gennaio, sempre tramite il nuovo sito, sarà possibile presentare le richieste di accredito stampa per giornalisti, fotografi e operatori televisivi che desiderano assistere alla Sartiglia 2023.

Sul nuovo sito, da oggi, viene pubblicato anche il nuovo manifesto della Sartiglia. Fino a fine febbraio sarà l’immagine ufficiale della Sartiglia 2023.

Il manifesto rappresenterà la Sartiglia in tutta l’isola e anche fuori dai confini sardi, promuovendo sul web, nelle vie e nelle piazze, sulla stampa e sulle emittenti televisive la tradizionale giostra equestre oristanese.

Scelto dalla Fondazione Oristano per rappresentare l’edizione 2023 della giostra equestre, e realizzato dallo studio grafico ADWM di Valter Mulas su uno scatto del fotografo Stefano Orrù, raffigura il simbolo stesso della manifestazione in uno dei momenti più significativi della corsa alla stella.

Su Componidori che con straordinaria bravura centra la stella con su stoccu.

Tra le novità del nuovo sito da segnalare i testi, in italiano e in inglese, che sono stati redatti con l’obiettivo di presentare la manifestazione a un pubblico più ampio, che potrebbe non conoscere le particolarità e le bellezze di questa tradizione.

Il sito è chiaro e semplice, strutturato per un facile accesso ai contenuti, ottimizzato per la visualizzazione da qualsiasi dispositivo: PC, tablet e mobile.

Si compone di varie aree: una dedicata alla manifestazione che ne spiega la storia, le fasi e i protagonisti; una che ospita le news con tutte le novità sul mondo Sartiglia.

Uno spazio è dedicato alle iniziative ed elenca tutte le manifestazioni collaterali organizzate ogni anno per la Sartiglia.

