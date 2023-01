Simaxis: la Polizia locale ritrova un’auto rubata

La Polizia locale del Comune di Oristano, nel corso di un’attività di controllo delle campagne intorno alla città, ha rinvenuto un’auto rubata a Simaxis.

I poliziotti hanno ritrovato il mezzo, una Renault Clio rubata a Simaxis il 29 dicembre, nei giorni scorsi, lungo l’argine del fiume Tirso. Vicino al cavalcavia della strada statale 131, nelle campagne di Silì.

La Squadra mobile e la polizia scientifica della Questura di Oristano sono intervenute per i controlli sul mezzo. Sono alla ricerca di impronte e di altri elementi investigativi.

L’automobile al momento è ancora sotto sequestro. A breve sarà restituita al legittimo proprietario.

Come funziona

Quando la Polizia locale trova un veicolo che risulta essere stato rubato contatta immediatamente chi ne ha denunciato il furto telefonando al numero indicato nella denuncia.

La persona contattata, o un suo familiare, deve recarsi subito sul posto di ritrovamento del mezzo. Se non può arrivare sul posto in tempi ragionevoli gli verrà comunicato che il mezzo viene lasciato in sosta incustodito e ogni rischio resterà a suo esclusivo carico.

Se non è possibile contattare il proprietario, si rimuove il veicolo. La depositeria convenzionata (Centro dell’auto) lo custodirà. In questo caso, l’interessato sarà contattato dall’ufficio sanzioni accessorie della polizia locale. Infine, potrà recuperare il veicolo in depositeria. Previo pagamento delle spese di recupero e custodia.

Chi può recuperare il veicolo il proprietario del veicolo

la persona a cui era stato legittimamente affidato

un familiare del proprietario Documentazione richiesta denuncia di furto in originale o in copia

documento di identità

chiavi del veicolo oggetto di furto Costo Il servizio non ha costi se il veicolo rubato viene recuperato sul luogo del ritrovamento. In caso di recupero alla Depositeria comunale sono previsti invece costi relativi al recupero e alla custodia del mezzo.