SIFUS CONFALI: le dichiarazioni di Ernesto Abate

La dichiarazione è del Segretario nazionale del SIFUS CONFALI per i ‘Consorzi di bonifica’, Ernesto Abate, il quale precisa che:

“ad esempio, laddove ci sono già in itinere delle leggi di riforma qual è la Legge regionale 5/2014 in Sicilia, è perfettamente inutile spendere altro tempo esclusivamente su fantomatiche riforme, com’è già accaduto nell’ultima legislatura (Governo Musumeci), ma occorre attuarle puntando sinergicamente a diverse linee strategiche d’attacco che permettono dinamicità e capacità di adattamento e perfezionamento in corso d’opera, sfruttando tutte le forze esistenti che si occupano di territorio quali Autorità di Bacino, Esa, Forestali, Consorzi di Bonifica, Protezione civile, nonché dell’esperienza acquisita dal personale a disposizione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, attraverso l’assorbimento di questi ultimi fino al ripristino delle piante organiche variabili (POV), dimostrando di saper strutturare una collaborazione responsabile ed indispensabile per fronteggiare i cambiamenti climatici e gli eventi calamitosi sempre più violenti e ripetitivi, in un’epoca in cui è di vitale importanza il corretto contenimento, veicolazione ed accumulo delle acque, nonché della mitigazione del dissesto idrogeologico e non solo per l’economia rurale, ma soprattutto per garantire la vita sulla Terra”.