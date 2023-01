“Settimane gratuite della prevenzione”: appuntamento a Porto Cervo dal 23 gennaio al 28 febbraio

L’iniziativa di Smeralda Holding a supporto della salute e della prevenzione

L’iniziativa

Dopo il grande successo della prima edizione (tenutasi all’inizio del 2022), torna “Settimane gratuite della prevenzione”, il programma di “Smeralda Holding per il territorio” nato con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione per la salute individuale, anche attraverso l’opportunità concreta di visite mediche specialistiche gratuite.

Dal 23 gennaio fino al 28 febbraio 2023, per 5 settimane, è in programma un calendario di visite di controllo gratuite a Porto Cervo (totalmente riservate ai cittadini residenti ad Arzachena e Olbia), presso l’ambulatorio del Centro Medico (via Aga Khan).

“Settimane gratuite della prevenzione”: il calendario delle visite

Ogni giorno sarà dedicato a specifiche patologie grazie alla presenza di professionisti esperti nelle diverse specializzazioni cliniche. Di seguito il calendario:

neoplasie mammarie (lunedì);

(lunedì); ictus (martedì);

(martedì); mappatura nei (mercoledì);

(mercoledì); melanoma e neoplasie tiroidee (mercoledì);

(mercoledì); cardiopatie (giovedì);

(giovedì); diabete di tipo 2, obesità e consulenze dietologiche (sabato);

(sabato); tumore alla prostata (sabato).

Quest’anno, a supporto dei controlli del diabete di tipo 2, sono previste anche consulenze dietologiche e nutrizionistiche. Nelle giornate di lunedì, saranno inoltre effettuati i prelievi ematochimici necessari per chi sceglierà di sottoporsi a visita dietologica, urologica ed endocrinologica.

La parola chiave è: “prevenzione”

Tutte le visite sono finalizzate alla prevenzione di queste patologie e si concentreranno sul contrasto dell’eventuale insorgenza di possibili fattori di rischio con un programma di controllo dedicato.

La comunità scientifica ha, infatti, ampiamente dimostrato come l’80% dei casi di malattie cardiache e ictus possono essere contrastati tramite variazioni nelle abitudini quotidiane. L’attività diagnostica preventiva ricopre un ruolo di primaria importanza per favorire la diffusione di uno stile di vita sano e ridurre l’incidenza delle malattie e del tasso di mortalità.

“In questi anni siamo diventati tutti più sensibili al tema della salute. Spesso esami diagnostici e visite di controllo possono però incidere in maniera consistente sui bilanci familiari. Smeralda Holding vuole perciò offrire un servizio che sia valore aggiunto alla comunità promuovendo le settimane della prevenzione di alcune tra le più diffuse patologie”, ha dichiarato Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding.

Informazioni e prenotazioni

Rivolgersi alla segreteria dell’ambulatorio del Centro Medico a Porto Cervo, attiva a partire dal 18 gennaio 2023, scrivendo una mail a: smcs@consorziocostasmeralda.com

In caso di difficoltà, o per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria telefonando al numero 0789 94577 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14 alle 17:00.

L’opportunità è riservata ai residenti di Arzachena e Olbia. I posti sono limitati e saranno assegnati in base all’ordine cronologico di prenotazione

