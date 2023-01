Servizio Civile: mercoledì a Cagliari l’incontro informativo Acli

41 posti disponibili domande entro il 10 febbraio

Il primo degli incontri di orientamento e informazione sulle opportunità messe a disposizione dalle Acli per il Sud Sardegna si terrà mercoledì 18 gennaio a partire dalle 18 nella sede cagliaritana di viale Marconi 4. Ingresso libero. Inoltre, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social Acli Cagliari.

Abbiamo un Sogno. Lasciare un Segno.

Ambiente, assistenza ai meno fortunati e agli anziani, integrazione, lotta alla dispersione scolastica, promozione sociale e culturale. Tutti i sedici i progetti delle Acli provinciali di Cagliari per il Servizio Civile Universale 2022-23 per il territorio di Cagliari e del Sud Sardegna saranno presentati il prossimo mercoledì 18 gennaio a patire dalle ore 18 nella sede di viale Marconi 4 a Cagliari.

A disposizione dei giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti ci sono ben 41 posti.

Dunque, nel corso di questa prima serata di orientamento, alla quale seguiranno una serie di altri incontri sul territorio, saranno illustrate le opportunità messe in campo e spiegate le modalità per presentare la domanda di partecipazione.

Ciascun progetto ha la durata di 12 mesi, prevede un orario di servizio di 25 ore settimanali e un assegno di 444,30 euro mensili. Inoltre, l’esperienza, che verrà avviata a seguito di un percorso di formazione, è inoltre valutabile nei concorsi pubblici al pari del servizio presso la Pubblica Amministrazione e può essere riscattata a fini previdenziali.

Il Bando è attualmente attivo ed è possibile presentare la propria domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il portale domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del prossimo 10 febbraio.

I progetti del Servizio Civile

Di seguito l’elenco dei progetti suddivisi per area tematica:

AMBIENTE

Parola alla sostenibilità – 1 posto disponibile a Gesico

– 1 posto disponibile a Gesico Piantiamo radici – 1 posto disponibile a Gesico

1 posto disponibile a Gesico Turismo 4all– 1 posto disponibile a Cagliari

ANIMATORI DI COMUNITA’

Animatori di rete – 1 posto disponibile a Cortoghiana, 2 a San Giovanni, 2 a Elmas

– 1 posto disponibile a Cortoghiana, 2 a San Giovanni, 2 a Elmas Rianimare le comunità – 1 posto disponibile a Gesico

ANIMAZIONE CULTURALE CON GLI ANZIANI

Di generazione in generazione– 1 posto disponibile a Cagliari, 1 a Decimomannu, 2 a Elmas, 1 a San Giovanni Suergiu

ASSISTENZA

Modelli integrati di sostenibilità e recupero – 1 posto disponibile a Cagliari, 1 a Decimomannu, 1 a Elmas

1 posto disponibile a Cagliari, 1 a Decimomannu, 1 a Elmas Restart – 1 posto disponibile a Cagliari, 1 a Elmas

1 posto disponibile a Cagliari, 1 a Elmas Insieme – 1 posto disponibile a Cagliari

DISPERSIONE SCOLASTICA

Il domani è già qui, 1 posto disponibile a Elmas

EDUCAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Educati alla legalità e alla cittadinanza attiva – 2 posti disponibili a Cagliari, 1 a Decimomannu, 2 a Elmas

– 2 posti disponibili a Cagliari, 1 a Decimomannu, 2 a Elmas Famiglie più forti – 2 posti disponibili a Cagliari, 1 a Decimomannu, 1 a Elmas, 1 a Gesico, 1 a San Giovanni Suergiu

– 2 posti disponibili a Cagliari, 1 a Decimomannu, 1 a Elmas, 1 a Gesico, 1 a San Giovanni Suergiu Scegli per te: difendi il tuo futuro – 1 posto disponibile a Cagliari (Patronato)

PERSONE VITTIME DI VIOLENZA

Genere di valore – 1 posto disponibile a Cagliari,

MIGRANTI

Il mondo della cura – 1 posto disponibile a Cagliari (Patronato)

1 posto disponibile a Cagliari (Patronato) La diversità come ricchezza – 2 posti disponibili a Cagliari, 1 a Cortoghiana, 1 a Decimomannu, 2 a Elmas,

Le schede dei singoli progetti sono disponibili sul portale aclicagliari.it e su acli.it

Per un supporto nella presentazione delle istanze di partecipazione e per maggiori informazioni è possibile inoltre contattare la segreteria Acli Cagliari al numero 07043039 o inviando una e-mail a serviziocivileaclica@aclicagliari.it

