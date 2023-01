Sequestrati dalle guardie zoofile Oipa di Alessandria 6 setter. Sanzionato il cacciatore che li deteneva

L’Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza;

e di rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali



advertisement

Sequestrati dalle guardie zoofile Oipa di Alessandria 6 setter

Sei setter, quattro femmine e due maschi, relegati in un serraglio desolato di 40 metri quadrati in un contesto igienico-sanitario degradato sono sequestrati dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Alessandria.

Il detentore, un cacciatore dell’Alessandrino, è sanzionato, quindi, ai sensi delle leggi della Regione Piemonte n. 34/1993 e n. 18/04.

«Siamo intervenuti dopo una segnalazione anonima e abbiamo trovato in uno scenario fatiscente i sei cani, piuttosto defedati;

costretti a vivere all’addiaccio in tre cucce non coibentate, abbandonati a loro stessi su un pavimento di rifiuti ed escrementi»,

racconta Claudio Ivaldi, vicecoordinatore delle guardie zoofile Oipa di Alessandria e provincia.

«Avevano a disposizione poca acqua, in alcune ciotole addirittura vi erano muschio ed erba.

Non solo:

i setter non sono risultati iscritti all’anagrafe canina, non avevano certificati vaccinali e, non essendo stati sterilizzati, forse erano anche utilizzati per mettere al mondo cucciolate».

Ora i sei cani sono ospitati in un canile e potranno essere presi in affido provvisorio dopo l’intervento di sterilizzazione e nell’ambito del regolare iter amministrativo che è stato avviato.

Oipa

L’Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e di rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali.

Per contattare il Nucleo delle guardie ecozoofile Oipa di Alessandria e provincia scrivere, nel pieno rispetto della privacy, un’email a guardiealessandria@oipa.org

o andare al sito https://www.guardiezoofile.info/alessandria e compilare il modulo di segnalazione online.

Per le segnalazioni in tutta Italia: https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi