Senza dieta, senza palestra e… senza uomini: riparte “Balla & Snella”

Dopo il “sold out” di settembre, sabato 7 torna la prova gratuita per tutte le donne che vogliono ritrovare la forma perduta. Appuntamento a Cervia in via Levico 2 a partire dalle 16.00

Conto alla rovescia per l’open-Day di “Balla & Snella“, il nuovo progetto di Melina Zoccoli che, dopo il “sold out” del 2022 (numeri alla mano è stato il corso più gettonato dell’autunno cervese), si appresta a ripartire – a grande richiesta – con una nuova edizione nell’anno nuovo.

La II edizione di “Balla & Snella” (rispetto alla prima sessione avrà due fasce orarie in più) decollerà ufficialmente domani – sabato 7 gennaio 2023 dalle ore 16.00 – nella tradizionale location di via Levico 2 con una giornata dimostrativa ad ingresso gratuito.

Oltre un centinaio di donne del primo corso hanno già confermato la loro iscrizione ma c’è ancora qualche posto libero. Per effettuare una prova gratuita basterà presentarsi domani nella sede cervese dove ad accogliervi ci saranno le insegnati Belen Carreras e Francesca Cis, professioniste diplomate M.I.D.A.S. di 2° livello (per prenotare la prova è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp al ⁨353 444 5366).

“Balla & Snella”: il programma del corso

Il programma “Balla & Snella” ha una durata minima di tre mesi e garantisce – con solo due lezioni di un’ora a settimana – il miglioramento complessivo del corpo, la tonificazione di braccia, gambe, glutei e addome, la riduzione del grasso corporeo (in una lezione si bruciano dalle 400 alle 700 kcal), l’abbattimento dello stress, una postura elegante e, soprattutto, tanto divertimento. É riservato alle donne di tutte le età, anche a chi non ha alcuna familiarità con il ballo. Come recita lo slogan… senza dieta, senza palestra e senza uomini.

