Sassari, tumore al seno: la prevenzione arriva nelle biblioteche

“Ai margini della prevenzione”, a Sassari la presentazione e la consegna degli atti del convegno di Donne+Donne

Si terrà il 20 gennaio, dalle 16 alle 20 a Sassari, nella sede della Fondazione di Sardegna di via Carlo Alberto, la presentazione e la donazione degli atti del convegno “Ai margini della prevenzione” a tutte le biblioteche pubbliche della Sardegna. In particolare alle biblioteche scolastiche, universitarie e agli studenti degli istituti superiori.

Il convegno organizzato dall’associazione Donne+Donne si è svolto il 2 di aprile scorso. Ha avuto come tema la marginalità della prevenzione del tumore al seno. Il riferimento era in particolare alle categorie ritenute “invisibili”. Giovani donne in età compresa tra i 18 e i 25 anni soprattutto con familiarità, le donne disabili, le persone transgender, donne migranti, donne detenute e uomini con tumore alla mammella non monitorati.

Lo scopo della divulgazione gratuita degli atti è quello di sensibilizzare tutta la popolazione sarda. In particolare le nuove generazioni, quindi la popolazione scolastica, superiore e universitaria, alla prevenzione del tumore al seno.

Il tumore al seno è una malattia potenzialmente grave se non è individuata e curata per tempo. È dovuto alla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule della ghiandola mammaria che si trasformano in cellule maligne. Queste acquisiscono la capacità di staccarsi dal tessuto che le ha generate per invadere quelli circostanti e, col tempo, anche organi più lontani. In teoria tutte le cellule presenti nel seno possono dare origine a un tumore, ma nella maggior parte dei casi il cancro ha origine dalle cellule ghiandolari (dai lobuli) o da quelle che formano la parete dei dotti.

