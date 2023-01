Santarcangelo: “Benessere in rosa”

A Santarcangelo c’è il “Benessere in rosa”: sabato 14 gennaio in via Mazzini, l’open- day del corso per sole donne di “Balla & Snella”

Santarcangelo: “Benessere in rosa”- Tutto pronto per l’Open-Day di “Balla & Snella”. Il nuovo progetto per le donne di Melina Zoccoli prenderà il via con una giornata dimostrativa ad ingresso gratuito. Si inizierà alle 16 nella nuova sede al civico 16 di via Mazzini (ingresso da via Cabina).

Il corso, che promette una silhouette invidiabile ballando e divertendosi, è basato su un metodo rivoluzionario che sta spopolando in tutta Italia; questo è quanto dimostra l’esperienza nella vicina Cervia dove ai corsi di “Balla & Snella” hanno preso parte circa 150 allieve.

advertisement

“Benessere in rosa”

Per presentare il corso è stata organizzato un evento, intitolato “Benessere in rosa”; si tratta di un’intera giornata di informazione, prove libere e benessere 100% al femminile con lo staff al gran completo di Balla & Snella.

Aperto esclusivamente alle donne, il corso ha una durata minima di tre mesi per due lezioni di 1h a settimana. Garantisce il miglioramento complessivo del corpo, la tonificazione di braccia, gambe, glutei e addome, la riduzione del grasso corporeo. Si pensi che in una lezione si bruciano dalle 400 alle 700 kcal; inoltre l’abbattimento dello stress, una postura elegante e, soprattutto, tanto divertimento sono risultati assicurati.

Ad attendere le donne quattro istruttrici particolarmente referenziate. Belen Carreras e Francesca Cis sono le due “punte di diamante” del corso (professioniste M.I.D.A.S.); si aggiungeranno Ilaria Piersanti ed Alessia Poni, anche loro professioniste di primo livello scelte dopo un’accurata selezione.

Con loro sarà possibile provare in anteprima le coreografie snellenti e tonificanti di Balla&Snella sulle note di diversi ritmi musicali. Per esempio: latino al Pop, Tango al Flamenco, anni 60/70/80, Musical.

L’open-day di domani prevede un cocktail analcolico di benvenuto, un omaggio finale a tutte le partecipanti e tanta musica in un clima conviviale e di condivisione. Presente all’evento per un saluto ufficiale anche un rappresentante dell’amministrazione comunale di Santarcangelo.

Per partecipare all’evento gratuito è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp al ⁨+39 353 4460339 scrivendo “Ciao Melina, tienimi un posto per Benessere in Rosa” ed indicando il proprio nome e cognome.

Per altre news, clicca qui!