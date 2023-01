Sanità Molise: le dichiarazioni di Colacci (Ugl)

Sanità Molise: Colacci (UGL): “ASREM colga opportunità di stabilizzazione per tutti i precari Covid”

ha firmato, lo scorso 15 dicembre in Prefettura a Campobasso, un difficile accordo sulla proroga parziale per un buon numero di infermieri precari, cercando così di tamponare gravi situazioni di organico.

Al suo interno è presente un emendamento che fornisce l’opportunità di stabilizzazione dei così detti precari Covid, quelli che si sono rimboccati le maniche e sono stati in prima linea nel periodo dell’emergenza, prorogando i termini di raggiungimento dei requisiti previsti al 31 dicembre 2023” dichiara Giovanni Colacci, Segretario della UGL Salute Molise.

“La Legge di Bilancio del Governo Meloni è stata approvata nei giorni scorsi in Parlamento.

La sanità molisana ha bisogno urgentemente di personale per far fronte a delle carenze storiche di infermieri, medici e oss.

Con l’approvazione dell’emendamento in Legge di Bilancio –

dice ancora Colacci –

l’ASREM ha così la concreta possibilità di dar seguito agli impegni presi con il Presidente e Commissario Toma durante l’incontro in Prefettura stabilizzando tutto il personale precario e attingendo alle graduatorie per quanto riguarda gli oss, in modo da poter garantire a tutta la popolazione il diritto alle cure e alla salute.

Gli ospedali molisani hanno bisogno di professionisti già formati che abbiano acquisto sul campo la dovuta esperienza.

Siamo convinti –

conclude il Segretario Regionale della UGL Salute Molise –

che il Direttore Generale, Avvocato Oreste Florenzano, saprà cogliere questa opportunità per far fronte alle evidenti carenze che stanno creando problemi sempre maggiori ai cittadini del Molise”.