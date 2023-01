Roberto Breda a SuperNews: “Frosinone bella identità di gioco, Genoa e Cagliari le rose più forti. Se torno in panchina? Vediamo…”



Ai microfoni di News.Superscommesse è intervenuto Roberto Breda. L’ex calciatore è stato una bandiera della Salernitana: ha indossato la maglia granata, una prima volta, dal 1993 al 1999 e successivamente dal 2003 al 2005. Nel 2010 è tornato a Salerno nelle vesti di allenatore e, al termine di una stagione societaria travagliata, è riuscito a sfiorare la promozione in Serie A, fermandosi soltanto nella finale play-off contro il Verona. Oltre ad esprimersi sul delicato momento in casa granata, Breda ha parlato della Serie B, delle sue protagoniste e dei suoi progetti futuri.

Roberto, il campionato di Serie B sta offrendo quest’anno spunti molto interessanti. Secondo te quali sono le favorite per la promozione in A?

In Serie B c’è sempre battaglia. Il Frosinone sta facendo un ottimo campionato con una bella identità di gioco. Inizialmente sono venute un po’ a mancare, ma adesso stanno venendo fuori Genoa e Cagliari. Queste ultime hanno sicuramente rose superiori alle altre.

Ti rivedremo presto in panchina? Puoi svelarci qualche progetto futuro?

Ci sono delle situazioni in ballo, vediamo cosa ne viene fuori.

INTERVISTA COMPLETA E FONTE:https://news.superscommesse.it/calcio/2023/01/roberto-breda-a-sn-difficile-dare-un-giudizio-sullesonero-di-nicola-la-salernitana-ha-tanti-buoni-giocatori-514726/

