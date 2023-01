Botte e Cilindro: giornata della memoria: ritorna al teatro Astra lo spettacolo “Per Anne Frank”

Doppio appuntamento al teatro Astra

sabato 28 gennaio ore 21

In occasione della settimana della memoria ritorna all’Astra il progetto della compagnia la botte e il cilindro

“Per Anne Frank”



domenica 29 gennaio ore 18

Effimero Meraviglioso

Sabato 28 gennaio alle 21 in occasione della settimana della memoria ritorna al teatro Astra di Sassari “Per Anne Frank“.

Lo spettacolo della compagnia La botte e il cilindro è diretto da Pier Paolo Conconi e interpretato da: Luisella Conti, Consuelo Pittalis, Margherita Lavosi, e Roberta Solinas.

“Per Anne Frank” è un progetto pensato per trasmettere alle nuove generazioni una riflessione sul tema dei diritti umani.

La tragica storia di Anne inserita nel dramma planetario dell’olocausto è un monito a non dimenticare mai perché anche oggi ogni giorno i diritti umani sono minacciati.

“Questo lavoro nato in lock down – dice Conconi – di cui abbiamo posticipato diverse volte il debutto è stato presentato con grande successo nel cartellone dello scorso anno e siamo molto contenti di riproporlo ora sia all’interno della stagione “Famiglie a teatro” che alle scuole.

Lo spettacolo

Lo spettacolo fa parte di una trilogia in cui abbiamo inserito altri due personaggi femminili emblematici sul tema dei diritti, del coraggio e della resistenza ai soprusi: Antigone che abbiamo già raccontato quest’anno e Giovanna d’Arco che presenteremo nella prossima stagione”.

Anne Frank nello spettacolo è immaginata come se fosse una ragazza di oggi.

a partire dal suo tredicesimo compleanno, nell’esplosione della giovinezza, nei suoi giochi e nei suoi primi innamoramenti, mentre riceve in dono quel diario che farà di lei la scrittrice che il mondo conosce. “Bob Dylan nel suo ultimo disco – conclude Conconi – nella canzone “I contain multitude”, dice ‘Io sono Anne Frank.

Non mi fermo che al limite, non mi fermo che alla fine, finché quello che è perduto non ritorna buono come prima’. Ecco noi siamo Anne Frank, Anne è la nostra gioia di vivere, il nostro essere umani, giovani spensierati ma anche capaci di confrontarci con la Storia“. Scenotecnica e fonica Michele Grandi, disegno luci Paolo Palitta.

Domenica 29 gennaio alle 18 nuovo appuntamento all’Astra della rassegna Famiglie a teatro.

In scena la compagnia di Sinnai L’Effimero Meraviglioso con la sua ultima nuova produzione: “Uffa!” E’ possibile prenotare i biglietti solo inviando una mail a bigliettibottecilindro@Gmail.com entro le ore 15:00 del giorno dello spettacolo.

carnet stagione 10 ingressi € 60

Anche quest’anno sarà possibile il carnet della stagione al prezzo agevolato di €60 valido per 10 ingressi.