“Importante per noi è che sulle riforme costituzionali ci sia, ed è quello che chiederemo, un dialogo nella maggioranza con l’opposizione. Fare riforme costituzionali a colpi di maggioranza non ha mai portato bene a nessuno. La strada di un dialogo con opposizioni o di una bicamerale, per noi, è la strada obbligata”. Così Maurizio Lupi, capo politico Noi Moderati.

