A novembre, i nuclei beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,15 milioni in totale, con un importo medio mensile erogato a livello nazionale di 552 euro. Lo rileva l’Inps. La somma varia sensibilmente con il numero dei componenti delle famiglie e va da un minimo di 453 euro per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 738 per quelli con cinque componenti.

