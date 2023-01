Recensione del gioco Aviator

Aviator è un popolare Crash Game (una SLOT, in cui semplici giri producono vincite) che è stato sviluppato sulla base di un algoritmo unico. Si tratta di un gioco abbastanza giovane. È stato creato dal popolare provider Spribe nel 2019. Nel 2021 sono stati apportati piccoli aggiornamenti che hanno reso la slot più interessante.

Le regole di gioco sono così semplici che i giocatori saranno in grado di prendere confidenza con i comandi dopo un paio di giri gratuiti.

Il calcolo di ogni turno si basa sull’intelligenza artificiale. In questo modo si elimina la possibilità che terze parti alterino i payoff del gioco e influenzino i totali di ogni turno.

Una recensione completa permetterà ai giocatori di comprendere le regole del gioco, di capire le caratteristiche che permetteranno di giocare con successo in futuro e di guadagnare vincite ad ogni giro.

Caratteristiche principali del gioco

Il gioco è diventato popolare nel suo genere; ha aperto una nuova fase nel mondo dell’intrattenimento del gioco d’azzardo.

I clienti dei casinò online lanciano attivamente la slot, piazzano scommesse e partecipano alle discussioni interne alla chat. Anche se un giocatore non si è mai cimentato in precedenza con una slot machine di questo tipo, può capire rapidamente come far funzionare correttamente la slot e a quali punti è necessario prestare attenzione affinché ogni giro porti delle vincite.

La slot Aviator presenta una serie di vantaggi significativi. Tra i principali:

L’aspetto sociale multigiocatore.

Le regole del gioco sono semplici.

Mancanza di un gran numero di pulsanti da azionare.

Un’ampia gamma di scommesse.

Elevato ritorno sull’investimento.

Grandi probabilità.

L’algoritmo di gioco

La slot è incredibilmente generosa. Il tasso di vincita è del 97%, il che indica un’alta probabilità di ottenere premi generosi in ogni giro. I giocatori ottengono le loro vincite per aver raggiunto le quote.

Il succo del gioco è il seguente: il giocatore apre la slot e poi vede il campo di gioco. È raffigurato come un radar, sul quale si possono osservare due scale, un aereo e un’icona di coefficiente. Prima dell’inizio del giro, il segno delle probabilità mostrerà zero. Ma non appena inizia il giro, l’aereo parte e sale gradualmente. All’aumentare della velocità, si nota anche un aumento del coefficiente.

Il compito del giocatore durante il gioco è abbastanza semplice: seguire il volo dell’aereo e non perdere il momento in cui prende velocità e lascia i limiti controllati dal radar. Non appena ciò accade, il round si conclude automaticamente e le quote ottenute vengono azzerate. Se il giocatore non ha il tempo di premere il pulsante “Stop” prima di questo momento per correggere le quote attuali, la sua scommessa verrà bruciata.

Calcolo delle vincite nella slot Aviator

Il calcolo delle vincite nella slot machine Aviator è piuttosto semplice. L’aspetto è il seguente:

Prima di un round, il giocatore effettua una puntata (la gamma di puntate è ampia; i giocatori possono piazzare una puntata minima o rischiare molto). Durante il volo, la dimensione del coefficiente è indicata al centro (continua ad aumentare durante il volo). Prima che l’aereo lasci il campo di gioco, premere il pulsante “Stop” per fissare le quote correnti. La puntata iniziale dell’utente viene moltiplicata per il moltiplicatore fisso. Il risultato finale è l’entità della ricompensa.

Come si può notare, il calcolo delle vincite nella slot machine Aviator è piuttosto semplice. Pertanto, comprenderne tutte le complessità e le caratteristiche non è difficile anche per quei clienti dei casinò online che per la prima volta hanno deciso di cimentarsi con questo tipo di slot.

Per saperne di più sulla slot Aviator, visitare il sito aviator-games.org/it/.