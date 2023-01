Publikendi è componente de "Partner 24 ore", il network de il Sole 24 Ore. Un'opportunità per l'agenzia e per le aziende isolane.

Publikendi è componente de “Partner 24 ore”, il network de il Sole 24 Ore. Un’opportunità per l’agenzia e per le aziende isolane.

Publikendi è componente de “Partner 24 ore” – Siamo sempre stati affascinati da tutte le attività offerte da Il Sole24 Ore, e quando ci è stata presentata l’opportunità, abbiamo deciso immediatamente di farne parte . (Simone Ghiani, Ceo & Founder – Publikendi)

L’agenzia di marketing cagliaritana Publikendi è ufficialmente membro de i “Partner 24 Ore”, una comunità di eccellenze della quale fanno parte, a livello nazionale, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, architetti, geometri, ingegneri, periti industriali e aziende specializzate, che condividono le proprie competenze per metterle a disposizione di quanti dovessero avere specifiche necessità.

Come assicurano i vertici del quotidiano Il Sole 24 Ore, come noto il principale gruppo editoriale multimediale attivo in Italia nel settore dell’informazione economica, finanziaria, professionale e culturale, nel network collaborano professionisti e aziende che esprimono skills eterogenee e di alto profilo, tutte a disposizione delle imprese italiane.

Un progetto che interpreta in modo non convenzionale il nuovo ruolo del quotidiano e si propone anche come protagonista nell’offerta di servizi di valore, pensati per rafforzare e dare visibilità alle attività dei propri clienti.

Si tratta di un’opportunità notevole per le imprese sul territorio. Entrare a far parte di un progetto composto in modo esclusivo da un numero limitato di professionisti su tutto il territorio nazionale è sinonimo di crescita.

I partner, infatti, sono selezionati e reclutati scrupolosamente secondo un regolamento e un codice etico, ed i requisiti specifici per l’ammissione e la permanenza nel network sono stabiliti in modo ferreo.

Nello specifico Publikendi, attraverso il lavoro offerto dal team, composto da 17 figure professionali, si occuperà di offrire supporto nell’ambito del marketing, anche attraverso la pubblicazione di articoli periodicamente.

Alla domanda “Cos’è il Marketing?”, il Ceo della realtà cagliaritana Simone Ghiani, risponde «ci sono mille e una scuola di pensiero in tal senso, con centinaia di formatori, solo in Italia, pronti a presentare la loro personale ricetta attraverso corsi in aula, webinar, videocorsi o in consulenza.

Noi di Publikendi – spiega – lo definiamo in poche parole: il marketing è un processo composto da una serie di azioni che un’azienda o un brand compie nel suo mercato di riferimento, con l’obiettivo di differenziarsi dai competitor e ricavare il maggior profitto tramite la vendita dei suoi prodotti o servizi».

Se da una parte l’agenzia, con l’ingresso nel network godrà di visibilità e potrà ossigenarsi attraverso lo scambio continuo con gli altri professionisti del settore e non in Italia, dall’altra fare parte del partner program «offrirà – dettaglia Ghiani – uno strumento utile alle aziende interessate allo strumento del marketing, che dal nostro punto di vista è un vero e proprio acceleratore di business».