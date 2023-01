Pubblicata la monografia OVERLAP

Pubblicata a dicembre 2022 da Senza Confini Di Pelle la monografia:

OVERLAP, primo volume della collana editoriale ICEMURA, a cura di Dario La Stella e Valentina Solinas.

OVERLAP: Nella splendida isola dell’Asinara una ricerca tra arte e scienza racconta il legame indissolubile tra l’essere umano e l’ambiente.

Tre anni di ricerca interdisciplinare sui temi della biodiversità, migrazione e residenza, svolta dal 2019 al 2021 nella cornice del Parco Nazionale dell’Asinara (SS), hanno portato alla pubblicazione di OVERLAP, la prima monografia della collana ICEMURA:

a cura di Dario La Stella e Valentina Solinas, edita da Senza Confini Di Pelle nell’ambito del progetto Asinara Project – International CEnter of MUltidisciplinary Research in Asinara (ICEMURA);

realizzato, inoltre, con il contributo di Fondazione di Sardegna attraverso il bando Sviluppo Locale del 202

Il progetto ICEMURA

Il progetto ICEMURA, da cui prende il nome la collana editoriale, nasce nel 2022 con l’obiettivo di produrre pubblicazioni scientifiche con una veste artistica;

per raggiungere un pubblico eterogeneo con una ricaduta sia locale che internazionale.

Icemura, che intende diventare un riferimento per la ricerca multidisciplinare nel Parco dell’Asinara su tematiche quali la biodiversità e più in generale la sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente;

ha un background che si fonda sulla ricerca sul campo, sul vivere il territorio dell’Asinara come uno spazio di contemplazione e di apprendimento.

La monografia

La monografia OVERLAP racconta il primo triennio (2019 – 2021) dell’omonimo progetto multidisciplinare, tutt’ora in corso, attraverso lo sguardo e l’esperienza dei suoi partecipanti e artefici;

e vuole riportare attraverso parole ed immagini, quello che i corpi dei ricercatori hanno vissuto in relazione alle terre che hanno attraversato, alle piante di cui hanno respirato l’ossigeno, agli animali con cui hanno condiviso un tempo, al mare che li ha portati su altre sponde.

Il progetto OVERLAP – Eventi tra Arte e Scienza su Biodiversità e Migrazione

Il progetto OVERLAP – Eventi tra Arte e Scienza su Biodiversità e Migrazione vede dal 2019 riunirsi all’Asinara per i suoi Workshop Residenziali un gruppo di lavoro composto da artisti, studenti e, infine, docenti universitari di differenti discipline (danza, fotografia, arte visiva, urbanistica, antropologia, geografia, biologia);

insieme a cittadini e richiedenti asilo, per portare avanti la ricerca sui temi della Migrazione, Biodiversità e Residenza, partendo dalla coincidenza rilevata nella sovrapposizione delle rotte migratorie di esseri umani e uccelli.

In questa ricerca oggetto della monografia, oltretutto, Arte e Scienza sono le indissolubili lenti di lettura di un processo universale quale è la migrazione degli esseri viventi attraverso confini tangibili o impalpabili.

I workshop multidisciplinari sull’isola dell’Asinara sono quindi lo strumento d’elezione della ricerca;

mentre gli eventi performativi, espositivi e scientifici, tra cui la presente pubblicazione, sono i canali della divulgazione dei suoi risultati al pubblico.

Un’opera corale

La monografia OVERLAP è, infatti, un’opera corale che si avvale del contributo di 14 autori afferenti alle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;

alle associazioni Cult, MEDU, Senza Confini Di Pelle, Tusitala;

e al Parco Nazionale dell’Asinara.

Un libro di 213 pagine (in italiano con traduzione inglese a fronte), in cui, inoltre, 106 immagini accompagnano la narrazione suddivisa in tre aree tematiche:

Biografia, Biodiversità, Confini, che rispecchiano i tre focus della ricerca.

La pubblicazione è inoltre arricchita dai contenuti multimediali del progetto Overlap (video, videodanze, approfondimenti, fotografie), fruibili attraverso i QR CODE presenti nelle sue pagine.

OVERLAP e ICEMURA

OVERLAP e ICEMURA sono progetti dell’associazione Senza confini Di Pelle realizzati con il contributo di Fondazione di Sardegna e la collaborazione ed il sostegno di 23 partner internazionali tra cui:

CCNN (Centre Chorégraphique National de Nantes),

Ente Parco Nazionale dell’Asinara,

Galleria Cult,

GUS (Gruppo Umana Solidarietà),

Living Theatre,

MEDU (Medici per i Diritti Umani),

associazione Tusitala,

S’ALA – Spazio per artist*,

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali,

Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU), e di: Copy…Right! e Delcomar.

Le azioni di Overlap e di Icemura, negli anni, hanno avuto, infatti, il patrocinio del Comune di Sassari e il sostegno del Comune di Porto Torres (SS), della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero per la Cultura.

Scheda della pubblicazione

TITOLO: Overlap

AUTORI: AAVV (Cinzia Atzeni, Alberto Barbieri, Gabriele Bennati, Raffaele Cattedra, Coulibaly Bakary, Gianluca Gaias, Vittorio Gazale, Rosi Giua, Dario La Stella, Valentina Piredda-Sardinia, Margherita Riva, Silvia Serreli, Siranding Mady Sissoko, Valentina Solinas).

A CURA DI: Dario La Stella e Valentina Solinas

EDITORE: Senza Confini Di Pelle

COLLANA: Icemura

PAGINE: 213

ISBN: 979-12-210-2215-5

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2022

LUOGO DI PUBBLICAZIONE: Alghero

per maggiori informazioni sul progetto Overlap:

http://www.senzaconfinidipelle.com/wover.html

per maggiori informazioni sul progetto Icemura:

http://www.senzaconfinidipelle.com/icemura.html