Promuovere un’attività locale grazie al web marketing turistico

Il web marketing turistico rappresenta un’opportunità unica per le attività locali che vogliono raggiungere un pubblico sempre più ampio e fidelizzare i clienti.

In particolare, la Puglia è diventata negli ultimi anni una meta sempre più ambita per le vacanze, sia per la bellezza delle sue località sia per la ricchezza della sua offerta enogastronomica.

Si stima che nel 2023, ancora una volta, saranno milioni i turisti italiani e stranieri che sceglieranno di trascorrere qualche giorno in questa bellissima regione.

Chi ha un’attività locale in Puglia, può sfruttare il web marketing turistico a proprio vantaggio per la promozione sul territorio.

Chi meglio di una web agency Lecce può aiutare una struttura ricettiva o ristorativa ad emergere e arrivare al proprio target di clienti sul territorio e sul web, intercettando il pubblico interessato a trascorrere le proprie vacanze in Puglia?

Per le attività ricettive e ristorative di Lecce e della Puglia, il web marketing turistico rappresenta quindi un’opportunità da non perdere.

Ma in che modo farlo? Un problema comune di molte attività è quello di non affidarsi a dei professionisti o di sceglierne alcuni completamente lontani dalla realtà turistica del posto.

Non è scontato che una web agency riesca a promuovere nel miglior modo possibile un’attività locale nella sua area geografica.

Inoltre, la promozione col web marketing turistico richiede analisi, studio e ricerca, oltre che un approccio strategico multidisciplinare, mirato a portare risultati e poi mantenerli con una certa costante nel tempo.

Vediamo in cosa consiste il web marketing turistico e come farlo nel modo migliore.

Come fare promozione col web marketing turistico?

Uno dei modi più semplici e veloci per promuovere la propria attività turistica è sfruttare le potenzialità delle piattaforme online, come ad esempio Google My Business o TripAdvisor.

Si tratta di strumenti gratuiti che permettono di creare una scheda dedicata alla propria attività, con informazioni utili per i potenziali clienti, come ad esempio gli orari di apertura, i servizi offerti e le caratteristiche delle camere.

A queste possibilità, va affiancato uno strumento indispensabile per il web marketing turistico: il sito web dell’attività.

Un sito ben strutturato e facile da navigare è in grado di fornire ai potenziali clienti tutte le informazioni di cui hanno bisogno, come ad esempio le tariffe, le disponibilità e le caratteristiche delle camere o il menù del ristorante e l’intera offerta culinaria.

Inoltre, se ben ottimizzato per i motori di ricerca, aiuta ad aumentare la visibilità della propria attività sui risultati di ricerca, permettendo ai nuovi clienti di trovarla facilmente.

Ovviamente, non basta solo un sito web ben fatto per una promozione efficace. Una struttura ricettiva o ristorativa ha come obiettivo quello di aumentare le prenotazioni dirette, senza passare da agenzie, portali e altri intermediari.

Una strategia di web marketing mirata, destinata al mercato turistico, è ciò che serve per ottenere risultati in termini di visibilità ed emergere rispetto alla concorrenza.

Sono tanti gli strumenti a disposizione per la promozione tra cui:

Local SEO

Social media marketing

PPC

Advertising

Recensioni e web reputation

E tante altre soluzioni di digital marketing da personalizzare e applicare al modello di business e al tipo di attività turistica.

Ogni hotel, b&b, ristorante e altra struttura ricettiva, ha punti di forza e di debolezza, è importante fare un’accurata analisi della situazione di partenza, per poi pianificare delle strategie in grado di portare risultati concreti, monitorando costantemente l’andamento di ogni azione.

Perché scegliere di affidarsi a una web agency a Lecce?

Pare evidente che affidare la promozione della propria attività turistica a una web agency specializzata e presente sul territorio, rappresenta una scelta vincente.

Una web agency offre una gamma completa di servizi che includono la creazione di un sito web professionale e la gestione promozionale a 360°, che tiene conto di tutti gli strumenti di digital marketing disponibili tra cui social media, email marketing e pubblicità online.

Inoltre, fornisce un supporto costante e personalizzato, in grado di adattarsi alle esigenze specifiche della propria attività.

Le attività presenti sul territorio possono così contare sulla pianificazione di una strategia complessiva di promozione, godendo dei vantaggi di affidarsi a una web agency locale.

Una web agency a Lecce conosce la realtà della zona e quella della regione, è in grado di studiare il target e il mercato e fare scelte in linea con le tendenze del momento.

Un hotel o un ristorante che vogliono intercettare nuovi potenziali clienti, non rischiano di disperdere budget, perché avranno la certezza di investire in strategie in grado di promuovere efficacemente la propria attività locale sul territorio e arrivare anche a chi ha intenzione di visitarlo per la prima volta.

Insomma, investire nel web marketing turistico oggi è fondamentale, e può rivelarsi la carta vincente per quelle attività locali che vogliono emerge e ottenere una crescita del fatturato.