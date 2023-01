Poste Italiane: presentazione del progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”

Coinvolti nel progetto 7000 uffici postali dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Invitati nella capitale 7000 sindaci, di cui 349 dalla Sardegna. Tra le molte novità la possibilità per i cittadini di richiedere numerosi servizi della Pubblica Amministrazione

Lunedi 30 gennaio Poste Italiane presenta a Roma, presso il Centro Congressi “La Nuvola”, “Polis – Casa dei Servizi digitali”. Il progetto mira a favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri.

In Sardegna i lavori di ristrutturazione sono già stati avviati negli uffici postali di Villa San Pietro e Abbasanta: saranno tra i primi a essere interessati dal potenziamento dei servizi.

Per l’occasione Poste Italiane ha invitato 7000 sindaci da tutta Italia dei Comuni sotto i 15mila abitanti.

Per la Sardegna sono 349 i Comuni coinvolti nel progetto di ristrutturazione degli Uffici Postali per offrire i servizi della Pubblica Amministrazione e migliorarne l’accoglienza, trasformandoli in Sportelli Unici digitale di prossimità attivo 24 ore su 24.

Polis – Casa dei servizi digitali

Il progetto “Polis” prevede tre linee di intervento:

creazione di “ sportelli unici ” di prossimità in Comuni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) che facilitino l’accesso dei cittadini residenti ai servizi pubblici in modalità digitale, attraverso una piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane;

” di prossimità in Comuni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) che facilitino l’accesso dei cittadini residenti ai servizi pubblici in modalità digitale, attraverso una piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane; realizzazione di una Rete nazionale formata da 250 spazi per il co-working, la formazione nonché l’erogazione di servizi avanzati per professionisti, imprese, associazioni e singoli cittadini;

per il co-working, la formazione nonché l’erogazione di servizi avanzati per professionisti, imprese, associazioni e singoli cittadini; sostegno a Poste Italiane per la costruzione e l’installazione di 5.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in 2.100 piccoli comuni italiani.

