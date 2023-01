Poste Italiane, Elmas: installato nuovo impianto fotovoltaico

Si tratta dell’installazione più importante finora realizzata dall’Azienda in Sardegna

Poste Italiane: obiettivo zero emissioni

Proseguono anche nella Sardegna Meridionale gli interventi di Poste Italiane che consentiranno all’Azienda di raggiungere l’obiettivo “zero emissioni nette di anidride carbonica” entro il 2030.

Nei giorni scorsi infatti, presso il Centro Smistamento di Cagliari-Elmas sito in via Caduti di Nassiriya, è stata completata l’installazione di un nuovo sistema fotovoltaico. É il più importante sinora installato in Sardegna da Poste Italiane.

É composto da 1.000 moduli posizionati sul tetto della sede. Essi sono in grado di generale una potenza complessiva di 375 KWp (“Kilowatt picco”, unità di misura della potenza di un impianto fotovoltaico). Il tutto per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 534.131 kWh (“kilowattora”). Una volta attivato consentirà un risparmio – in termini di emissione di anidride carbonica – di circa 347 tonnellate annue.

Completato anche l’iter di richiesta di allaccio alla rete elettrica nazionale, l’impianto fotovoltaico entrerà a tutti gli effetti in produzione non appena Poste Italiane riceverà dal gestore della rete il riscontro sull’avvenuta connessione e la relativa autorizzazione a procedere con l’attivazione.

L’installazione di questo sistema fotovoltaico fa parte di un progetto di Poste più ampio che prevede il montaggio di impianti con una potenza media di circa 50kWp intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni (tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale).

Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche.

“Focalizzati su sostenibilità e innovazione”

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030. L’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile. Tutto ciò è in linea con quanto programmato nel Recovery Plan”, ha ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante.

