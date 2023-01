Poste Italiane, Deidda (FDI): “Con Progetto Polis si combatte lo spopolamento dei piccoli comuni, orgoglioso della spinta del governo Meloni”

“Come giustamente rimarcato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Poste Italiane è un’azienda strategica che, da sempre, rappresenta una straordinaria risorsa per il Paese. All’opposizione ho sempre rimarcato come sia diventata strumento dello Stato, attivo e prezioso, per combattere lo spopolamento dei piccoli comuni. Con il progetto “Polis” si va in controtendenza alla fuga di molte agenzie e istituti pubblici e/o privati che abbandonano i piccoli comuni. E offrono servizi solo via internet. Sono orgoglioso che questo progetto nasca con la spinta di un Presidente del Consiglio e di un Governo. I quali hanno, da sempre, portato avanti progetti per ridare vita ai piccoli comuni, specialmente quelli montani e più periferici. I nostri Sindaci chiedono che gli uffici postali siano aperti tutti i giorni. Infatti, sono un punto di riferimento irrinunciabile”.

Lo ha dichiarato il Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, Salvatore Deidda, dopo la presentazione del Progetto “POLIS-Casa dei servizi digitali” di Poste Italiane che si è tenuto all’Auditorium La Nuvola di Roma.

I sindaci d’Italia hanno accolto con favore il Progetto Polis che valorizza i piccoli centri, portando nel cuore pulsante degli Uffici Postali servizi digitali e innovazione. In luoghi dove molto spesso le filiali bancarie stanno chiudendo i battenti e dove non sempre era possibile richiedere documenti, lo “sportello unico” di Poste Italiane rappresenta una svolta epocale.

Samuele Alghisi, sindaco di Manerbio, in provincia di Brescia in merito al Progetto Polis:

“Il Progetto Polis è un’iniziativa positiva. Infatti, per riuscire ad evitare lo spopolamento dei territori interni, si deve puntare su una maggiore qualità dei servizi offerti alla popolazione. Polis, permettendo agli uffici postali di erogare alcuni servizi tipo della pubblica amministrazione, farà in modo che gli uffici comunali riescano a destinare risorse ad altri progetti, non solo al servizio all’utenza, che rimane comunque fondamentale”. Il sindaco vede di buon occhio anche la ristrutturazione dell’Ufficio Postale, che garantirà “una riqualificazione urbana di un immobile inserito nel contesto urbano”.

