Porto Cervo Racing Team: il bilancio di una stagione e i programmi 2023

Dopo i positivi risultati ottenuti nel 2022, la Scuderia presieduta da Mauro Atzei è pronta per affrontare la ventiquattresima stagione motoristica.

La Porto Cervo Racing sarà presente con i suoi piloti e copiloti in numerose gare che si correranno in Sardegna e oltre mare, dove ci saranno delle novità.

Lo staff è già impegnato nell’organizzazione dell’11° Rally Terra Sarda e del 3° Rally Terra Sarda Storico in programma nel weekend 6-8 ottobre.

Porto Cervo Racing Team: bilancio e programmi 2023

Conferme e novità per la stagione 2023 della Porto Cervo Racing. La Scuderia presieduta da Mauro Atzei, si appresta a vivere un’altra stagione esaltante, ricca di novità e con diverse conferme da parte dei suoi associati.

“Siamo soddisfatti, una stagione da incorniciare per i nostri piloti e co-piloti che si sono ben distinti nelle numerosissime gare in cui hanno partecipato”,

ha commentato Mauro Atzei, presidente della scuderia Porto Cervo Racing,

“con importanti vittorie nelle classi, nei raggruppamenti, buoni piazzamenti e belle vittorie nelle assolute come al Rally Internazionale Golfo dell’Asinara;

con l’equipaggio Auro Siddi-Giuseppe Maccioni e, tra le scuderie, in vari Rally e Velocità in salita”.

2022 stagione positiva

Dopo la positiva stagione 2022 iniziata con i riconoscimenti ai suoi portacolori ricevuti in occasione della Premiazione dei Campionati regionali ACI Sport e, sul lato agonistico cominciata in Puglia al Rally Costa del Gargano e terminata in Toscana al Rally del Brunello:

la scuderia Porto Cervo Racing è pronta per affrontare, con l’entusiasmo, la professionalità e la lealtà che la contraddistingue, la ventiquattresima stagione motoristica.

Tra i successi targati 2022, il 10° Rally Terra Sarda e il 2° Rally Terra Sarda Storico organizzati dalla Porto Cervo Racing sono stati la punta di diamante di un’intera stagione e di un intero staff:

che ha lavorato alacremente per accogliere quasi cento equipaggi.

Non sono voluti mancare all’appuntamento valido come ultima prova della Serie TER Tour European Rally e della Coppa Rally di Zona ACI Sport.

“Una grande stagione per i nostri Udg e per tutto lo staff, con il nostro Rally Terra Sarda di forte risonanza internazionale”,

ha continuato il presidente Atzei,

“un evento che ha avuto un grande impatto positivo sui piloti, sul territorio, sui partners e sulla gente.

Dietro questo risultato c’è un lavoro di squadra che ha coinvolto più di quattrocento persone, che ringraziamo tutte, che ha visto Porto Cervo Racing in prima linea già diversi mesi prima della manifestazione”.

La promozione della Sardegna con il progetto Porto Cervo Racing e il Rally Terra Sarda

“La tradizione che incontra il motorsport, elementi distintivi di un unico grande progetto che unisce il nostro team”,

ha spiegato Mauro Atzei,

“lo strumento è stato il Rally Terra Sarda, un contenitore di emozioni capace di coinvolgere quindici nazioni e novantasette equipaggi.

Tra la partenza di Tempio Pausania e le iniziative promosse all’interno del Molo Vecchio di Porto Cervo nella settimana del rally e nell’arrivo alla domenica con numeri impressionanti di presenze turistiche:

negli alberghi e nei bed & breakfast situati sia nella costa che nell’entroterra e di pubblico nelle prove speciali.

Un ruolo decisivo lo hanno svolto le titolarità, dal TER – Tour European Rally, che ha richiamato sulle nostre strade esponenti di fama mondiale, alla Coppa Rally di Zona ACI Sport:

cornice che ha permesso alla nostra isola di ospitare un gran numero di equipaggi provenienti dalla penisola, attratti dalla possibilità di qualificarsi alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally.

La soddisfazione più gratificante, però, è stata aver condiviso il Rally Terra Sarda con la gente, venuta per assistere, oltre che alla gara, anche ad una serie di eventi collaterali che hanno fatto leva sulla tradizione della nostra terra grazie anche al Villaggio Mirtò.

Ripartiamo da queste soddisfazioni, dai sorrisi degli equipaggi all’arrivo e dai colori che hanno contraddistinto la decima edizione:

un grazie a tutti i Comuni e partners che ci sostengono.

Ma soprattutto un plauso va alla Regione Sardegna, ai vari Assessorati:

in particolare al Turismo e allo Sport con cui condividiamo la progettualità che è sempre stato il nostro modus operandi;

progettualità volta a portare il marchio Sardegna e quindi tutto ciò che riguarda questa nostra bellissima terra (territorio, cultura, storia, prodotti, gente) nel mondo”.

La Porto Cervo Racing promuove la cultura e lo sport



Un altro tassello importante, non solo della stagione 2022, ma di ben ventidue anni, per i soci della Scuderia, per i quasi settecento associati (dal 1999) e per tutti gli appassionati di motori, è la pubblicazione del libro “Porto Cervo Racing:

la storia, la passione, i successi dal 1999 al 2021”, la prima opera editoriale realizzata dal Team, di 328 pagine, con oltre 1700 fotografie, anticipata nel mese di settembre a Porto Cervo, alla Promenade du Port (Porto Vecchio);

in occasione della conferenza stampa del 10° Rally Terra Sarda e del 2° Rally Terra Sarda Storico e che verrà presentata in anteprima a tutti gli associati, vecchi e nuovi, nei primi mesi dell’anno 2023 nello scenario di Porto Cervo.

Il libro ripercorre con cronologica successione e numerose fotografie le gare, le attività e gli eventi organizzati dal Team;

e tutte le gare nelle quali hanno partecipato i portacolori della Scuderia dal 1999 al 2021.

Il libro è stato realizzato con l’intento di rivivere quegli anni, quelle gare e quelle emozioni regalate dai tanti piloti e copiloti che hanno fatto e fanno ancora parte della Porto Cervo Racing:

e ringraziarli per aver contribuito alla nascita, crescita e al futuro della blasonata Scuderia.

Le anticipazioni sulle novità 2023

Tra le novità 2023, diversi portacolori del Team parteciperanno alle gare del TER Tour European Rally, la Scuderia sarà presente nei villaggi rally delle gare valide per la Serie:

con uno stand promozionale dedicato all’Italia, alla Sardegna e naturalmente alla gara, l’undicesima edizione del Rally Terra Sarda (6-8 ottobre);

che si svolgerà nello scenario della Gallura.

Sono confermate le partecipazioni degli equipaggi del Team al Campionato del Mondo Rally:

diversi piloti affronteranno le gare valide come prove del Campionato Italiano Velocità Montagna e non ultimo;

numerosi portacolori terranno alti i colori della Scuderia nelle diverse gare (Rally, Slalom, Velocità in salita, Formula Challenge e Atipiche sperimentali) che si correranno in Sardegna e nella penisola.

Infine, anche nel 2023, i numerosi UdG del Team saranno presenti in prima linea per garantire la sicurezza in occasione delle gare e, grazie alla disponibilità dei soci, non mancheranno, come sempre, le iniziative dedicate al sociale e alla promozione del territorio.

“Dal primo giorno del 2023 abbiamo iniziato a programmare tutte le attività dell’anno”,

ha concluso il presidente Mauro Atzei,

“le gare dei nostri piloti, la presentazione delle attività della nostra Associazione, in particolare la presentazione del libro che raccoglie la storia del Team, nonché pensare al Rally Terra Sarda che ancora una volta avrà un ruolo decisivo negli equilibri del TER – Tour European Rally e per la Coppa Rally di Zona ACI Sport essendo stato confermato appuntamento conclusivo per le due serie anche nella stagione 2023”.

Web e Social

Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/ – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “Rally Terra Sarda Storico” organizzati dalla Porto Cervo Racing.