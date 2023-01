Porto Cervo: arrestate due persone per sostanze stupefacenti

Questura di Sassari: la polizia di Stato arresta due persone per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

Porto Cervo: arrestate due persone per la detenzione di sostanze stupefacenti.

Nella serata del 20.12.2022, nell’ambito di uno specifico servizio volto alla

repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, la Polizia di Stato, e precisamente il personale del Commissariato di P.S. di Porto Cervo, ha arrestato un uomo ed una donna, entrambi quarantenni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di

spaccio.

Nello specifico, durante le fasi dello sbarco di una nave presso il porto di La Maddalena, i poliziotti notavano una donna scendere dal traghetto, che sottoponevano a controllo, con esito positivo, in quanto all’interno del suo zaino venivano rinvenuti 6 flaconi di metadone.

La successiva perquisizione all’autovettura in uso alla donna consentiva, inoltre, di

rinvenire materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente in dosi.

Pertanto, gli agenti procedevano alla perquisizione dell’abitazione condivisa con il

marito, presente al momento dell’atto, ad esito della quale rinvenivano numerose

buste termosaldate contenenti sostanze stupefacente vegetale e infiorescenza di

canapa indiana del tipo marijuana, di diverso taglio, per un peso complessivo di 600

gr, ed ulteriori flaconi di metadone, per un totale di 13 flaconi integri e 60 flaconi già utilizzati, oltre a sostanza da taglio, materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione.

Pertanto, ritenuto che il materiale rinvenuto fosse destinato allo cessione, i coniugi

sono stati arrestati ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/90.

