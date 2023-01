Pinna PD: La sede del nuovo servizio territoriale di FORESTAS sia prossima alle aree boschive da tutelare quelle del Monte Linas – Dune di Piscinas.

“Ci si sarebbe aspettati quindi –

sostiene la consigliera regionale democratica Rossella Pinna, presentatrice di una interrogazione sottoscritta dall’intero gruppo PD –

che la sede del nuovo servizio territoriale venisse individuata in uno dei comuni citati e soprattutto in prossimità dei territori da curare e proteggere, riserva di biodiversità e polmone verde della Provincia.

Invece –

prosegue la consigliera del Medio Campidano –

a leggere le notizie riportate dalla stampa e la lettera dei sindaci dell’Unione ai vertici dell’Agenzia FORESTAS, parrebbe che qualcuno, non si comprende chi, abbia stabilito dove ubicare il nuovo servizio territoriale e non è neppure chiaro quali criteri abbia individuato per collocare la medesima sede nell’unico comune che non solo non ha neppure un metro di foresta in concessione all’agenzia Regionale, ma che è già sede di numerosi altri servizi e uffici pubblici.

La lotta allo spopolamento, la cura del territorio passano anche attraverso scelte ragionate e condivise con le amministrazioni coinvolte, cosa che stando alle proteste dei sindaci non è minimamente avvenuta.

Non si tratta quindi di contrapposizione tra territori o di battaglie di campanile ma si chiede semplicemente di fare la scelta più corretta per le esigenze del territorio da tutelare.

Chiediamo, con i colleghi del gruppo PD, che l’Agenzia e l’assessorato regionale all’Ambiente spieghino le ragioni di una scelta poco opportuna e anzi, ritornino sulla questione individuando in uno dei quattro comuni dell’Unione Linas – Dune di Piscinas la sede del nuovo servizio.”