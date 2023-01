Pineta: alla disco-luxury di Milano Marittima si festeggia l’Epifania

Domani sera, sabato 7 gennaio, nella disco-luxury di Milano Marittima attesi tanti vip e la migliore musica selezionata dai dee-jey internazionali

Non si ferma la stagione del Pineta che, dopo un Capodanno indimenticabile, riapre domani sera – sabato 7 gennaio – per una festa dedicata all’Epifania. Format che vince non si cambia: nella disco-luxury di Milano Marittima è prevista la presenza di ospiti vip, deejay internazionali e il rituale dance-show con le più celebri performer.

Come sempre i cancelli in viale Romagna si apriranno a mezzanotte: per la prima serata del 2023 si annunciano oltre quattro ore di divertimento sfrenato con le selezioni musicali più ricercate, i super-drink dell’american bar e l’atmosfera esclusiva del privé.

Proseguono intanto – a gonfie vele – le iscrizioni alla Pineta Accademy, la prima scuola di formazione dedicata agli aspiranti professionisti del mondo della notte.

