Perché installare un montascale?

La tecnologia consente di sviluppare dei prodotti allo scopo di fornire soluzioni ai problemi della vita quotidiana delle persone. Salire e scendere le scale, gradino per gradino può sembrare un movimento semplice, mentre è un percorso a ostacoli per alcuni. È un’azione impossibile per le persone con disabilità o mobilità ridotta ed è difficoltosa per tutti con l’avanzare dell’età o per i disturbi di salute. Le soluzioni che si prospettano in un’abitazione in cui sono presenti delle scale sono: trasloco in un’altra abitazione oppure installare un montascale. La seconda scelta è la più semplice e conveniente rispetto alla decisione di cambiare casa.

Vantaggi dell’installazione

Il montascale è facile da usare ed è pratico e si può utilizzare sia per gli interni, sia per gli esterni. Consente alle persone anziane di rimanere nella propria casa, anche a chi ha una perdita di mobilità, spostandosi da un piano all’altro senza fatica. Vediamo i vantaggi che si possono trarre dall’installazione di un montascale.

advertisement

Indipendenza: La perdita di autonomia causata dalla difficoltà di affrontare le scale è frustrante. C’è un costante bisogno di aiuto per salire o per scendere le scale. Il montascale è ideale per muoversi all’interno e all’esterno della casa senza fatica, anche per chi ha l’artrite o disturbi muscolari. Non c’è la necessità di avere l’assistenza di una persona.

Sicurezza: la gioventù regala la forza fisica che con l’età non è più la stessa. L’equilibrio e i riflessi non sono quelli di un tempo e il rischio di scivolare su un gradino, di saltarlo per la stanchezza o di cadere è concreto. Il montascale dà la sicurezza di arrivare da un punto all’altro della scala senza impedimenti, con accesso al pavimento. Inoltre diventa un rimedio essenziale alle difficoltose caratteristiche di una scala troppo ripida, stretta o a chiocciola. Secondo uno studio, citato da DottNet, la maggior parte degli infortuni con caduta dalle scale è avvenuta in casa.

Costo di un montascale

Prima dell’installazione di un montascale è previsto uno studio di fattibilità e una misurazione delle scale. Il costo montascale dipende dalla sua personalizzazione. Se la scala dell’abitazione è dritta, il prezzo di un montascale rettilineo parte da 3.000 € e ha un costo inferiore a un montascale curvilineo. Un montascale di quest’ultima tipologia ha un costo che parte da 7.000 € e, in entrambi i casi, i costi di installazione sono inclusi. Un sopralluogo gratuito consente di rilevare tutto ciò che è importante per la realizzazione tecnica. Le caratteristiche di una scala sono differenti da un’abitazione a un’altra per la forma, per la lunghezza, per l’altezza, per l’angolo di inclinazione degli elementi che la compongono. Non bisogna dimenticare le esigenze fisiche di chi desidera acquistare il montascale. Il modello viene studiato da un ingegnere e in seguito i pezzi che lo compongono vengono creati e assemblati materialmente dagli operai.

Handicare montascale può essere installato anche in condominio e ha una certificazione ISO. Ci sono modelli per interni e per esterni e questi ultimi sono realizzati per avere una maggiore resistenza. Siccome si trovano all’esterno devono fronteggiare gli sbalzi di temperatura quali il freddo e la calura, l’umidità e i raggi del sole. I modelli sono adatti sia a scale dritte sia curvilinee e studiati per il trasporto di persone e di carrozzine. Il numero di metri da percorrere in salita o in discesa non è una complicazione, visto che possono spostarsi per svariati metri grazie alla progettazione personalizzata.

Il pagamento può essere rateizzato oppure si può usufruire di un contributo per chi vuole scegliere un’altra opzione rispetto al pagamento diretto. Il montascale Handicare è incluso nelle soluzioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’abitazione quindi viene facilitata la possibilità di acquisto di un montascale grazie a detrazioni fiscali e ai contributi.