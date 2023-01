“Il tema del rafforzamento della democrazia ci riguarda, è il nostro impegno fare del Pd un partito che sia democratico per davvero. Un partito oggi impegnato in un percorso congressuale difficile, sapendo però che questo percorso è grande responsabilità per tutti”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, nel suo intervento in memoria di David Sassoli a un anno dalla sua scomparsa.

sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Enrico Letta)